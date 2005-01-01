Як зробити покупки в Мережі безпечними: 7 нескладних порад

Щодня близько 500 тисяч українців стикаються з кіберзлочинцями в інтернеті.

9 лютого світ, який все більше йде в онлайн, відзначає День безпечного інтернету. Сьогодні смартфони і ноутбуки стали нашими незамінними друзями і партнерами по роботі. Але, як і в кожної медалі, тут є і зворотна сторона: щодня близько 500 тисяч українців стикаються з кіберзлочинцями в інтернеті. Використовуючи "мистецтво обману", тільки за 2020 рік шахраї "заробили" 252 млн грн.

Зловмисники, намагаючись заволодіти нашими грошима, використовують цілий арсенал інструментів. Вони викликають почуття провини або сорому, тиснуть на жалість, виводять нас з рівноваги, змушують проявити жадібність, користуються нашою неуважністю - словом, давлячи на певні "кнопки", намагаються приспати нашу пильність і обдурити.

Компанія OLX оголосила 2021-й "Роком безпеки" і назвала 10 принципів "онлайн-гігієни", які допоможуть максимально підвищити безпеку кожного з нас під час покупок-продажів в інтернеті.

1. Ніколи не переходити по незнайомих посиланнях

Електронні листи з пропозиціями щось купити, продати або завантажити, напевно, приходили кожному. І, як правило, в цих повідомленнях є посилання, на яку просять натиснути. Незважаючи на гадану простоту і безпеку пропонованої дії, робити цього не варто.

Фахівці з безпеки нагадують: при переході по посиланню є велика ймовірність заразити телефон або комп'ютер вірусом, причому його назва в даному випадку не має значення. Навіть під виглядом відомої програми хакер може запропонувати завантажити оновлення за посиланням, і, натиснувши на неї, користувач завантажить і встановить собі на телефон або комп'ютер зламаний додаток.

Експерти рекомендують ніколи не відкривати посилання з листів незнайомих відправників, а ще краще - відразу видалити таке повідомлення електронної пошти і блокувати відправника.

2. Ретельно перевірити адресу сайту

Не перевіривши адресу, ви можете потрапити на гачок шахрая, причому в самому прямому сенсі слова. Фішинг (в перекладі з англ. - рибна ловля) - це вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних, які користувач надає добровільно. Для цього зловмисники оперують такими інструментами, як фішингові сайти, e-mail розсилка, зпливаючі вікна і т.д.

Наприклад, користувач отримує пропозицію зареєструватися для отримання будь-якої вигоди, зробити покупку на сайті, підтвердити свої персональні дані нібито для банківських або комерційних установ, клієнтом яких він є. При цьому шахраї маскуються під відомі компанії, додатки соціальних мереж, сервіси електронної пошти: адреси сторінок і електронні адреси відправника дуже схожі на адреси знайомих користувачам компаній.

Шахраїв цікавлять персональні дані, які дають доступ до грошей, так що жертвами фішингу стають як окремі люди, так і фінустанови, електронні платіжні системи, аукціони.

3. Остерігатися занадто низьких цін на товар

Це правило працює і в офлайні, і в онлайні: занадто низькі ціни можуть говорити про продаж контрафактних, фальсифікованих або низькопробних товарів недобросовісними продавцями. Але при покупках в Мережі є додаткові неприємні особливості.

По-перше, підступ низької ціни може критися в непомірно високій ціні за доставку.

По-друге, велика ймовірність нарватися на фішинговий ресурс, мета якого, як говорилося вище, не продати товар, а зібрати персональні дані, в тому числі про картах і паролі при банківському онлайн-обслуговуванні.

4. Не довіряти скриншотам оплати

Шахраї створюють фейковий скріншоти - від скроневого листування людей в соцмережі до скроневої оплати - буквально за лічені секунди. Тому, якщо, наприклад, покупець в Мережі стверджує, що перевів вам гроші за товар і на доказ надсилає скріншот оплати, не поспішайте йому довіряти і дочекайтеся підтвердження свого банку.

5. Тримати в секреті свої платіжні дані

Щоб шахраї не змогли скористатися вашою платіжною карткою, ні в якому разі не можна розголошувати її реквізити. Єдина інформація, яку можна називати в разі потреби - це 16-значний номер карти. Це потрібно зробити, наприклад, якщо вам на карту перераховують гроші.

Ні в якому разі не можна називати третім особам термін дії карти, секретний тризначний код, вказаний на її зворотному боці, а також одноразові паролі - коди підтвердження проведення операцій.

6. Відкрити окрему інтернет-карту для онлайн-шопінгу

Віртуальна карта значно зменшує ризики при покупках в Мережі. Принцип дій дуже простий: потрібно класти на карту рівно стільки коштів, скільки вам необхідно для запланованої покупки, і зробити саму покупку якнайшвидше. В цьому випадку шахраї просто не зможуть вкрасти ваші гроші.

Клієнтам, у яких немає окремої віртуальної карти, при розрахунку в Мережі можна використовувати і звичайну карту - наприклад, якщо операція разова і термінова. Для цього потрібно активувати інтернет-розрахунки, а, зробивши платіж, знову закрити цю можливість.

7. При виникненні підозри діяти негайно

Якщо у вас виникли підозри в тому, що ви спілкуєтеся з шахраями, пишіть в службу підтримки платформи, якою ви користуєтеся.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної карти на підозрілому сайті - негайно телефонуйте в банк, яким було видано ваша карта, і заблокуйте її.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахраїв і з вашого карткового рахунку списали гроші, негайно звертайтеся в банк і пишіть заяву в кіберполіції.