Керамико-композитные бассейны для дачи или загородного дома

Так же как, согласно народной мудрости, сани необходимо готовить летом, так и пользователям, решившим обустроить свою дачу, коттедж или загородный дом бассейном, лучше позаботиться об этом сейчас. Тем, кого не устраивают:

Дешевые одноразовые (один сезон) надувные модели.

Монолитные громоздкие, дорогостоящие бетонные варианты.

Следует обратить свое внимание на готовые бассейны, чаши которых изготовлены по инновационной методике и представляют собой керамико-композитную структуру. Известная французская компания Favorit запустила их серийное (модельный ряд сегодня представлен 35 различными по размеру и форме вариантами) полномасштабное производство на территории страны (поэтому проблемы с доставкой полностью исключены) с использованием:

Собственного высокотехнологичного оборудования.

Разработанных и отработанных до мелочей фирменных технологий изготовления.

Цветовое оформление чаши выбирает заказчик на свое усмотрение вплоть до заказа модного сегодня 3-х мерного формата рисунка. Оно не выцветет и абсолютно не восприимчиво к воздействию активных химических веществ, которые применяются при ежегодной дезинфекции бассейна. Вполне закономерный вопрос любого, практично настроенного заказчика: «А как быть с установкой и подключением выбранной чаши бассейна?» - решается непосредственно при оформлении ее покупки.

Основные условия для выбора и установки

Перед тем, как приступить к выбору вида и формы чаши будущего бассейна, клиенту следует в обязательном порядке определиться с размерными параметрами. Выбрать подходящее место, а затем замерить длину и ширину участка. Рассчитать свой бюджет, стоимость во многом зависит от:

Объема и формата чаши.

Материала изготовления (эконом вариантом считаются пластиковые изделия, также выпускаются на предприятии Favorit).

С данным «багажом» можно отправляться в виртуальный выставочный зал компании. Для удобства проведения сравнительного выбора на страницах официального интернет-портала Favorit, онлайн каталог представлен в 2-х вариантах:

Непосредственно виды чаш с подробным описанием технических и размерных параметров.

Примеры готовых работ, запущенных в эксплуатацию бассейнов, монтаж под ключ которых выполнили специалисты предприятия.

Гарантия качества на все выполненные работы дополняется сертификатами соответствия европейским нормам экологической и санитарной безопасности самих чаш, выполненных в формате керамико-композитных монолитных изделий. Таким бассейнам не страшны грунтовые воды, и не требуется особого ухода в зимнее время (достаточно просто слить или откачать воду). В качестве дополнительной опции, при заказе и обсуждении технического проекта будущего бассейна с консультантом компании Favorit, он может быть дополнен многоуровневой системой фильтрации воды, подсветкой и даже миниатюрным водопадом. Заказы принимаются уже сейчас с учетом сезонной скидки и выполняются исключительно в сроки, согласованные с клиентом на основе официального договора.