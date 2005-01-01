Папа Римський записався на вакцинацію від COVID-19 і закликає до цього всіх

Понтифік вважає щеплення від коронавіруса етичним обов'язком кожного.

Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавіруса. Він підкреслив, що зробивши щеплення від коронавіруса людина не тільки захищає себе, а й береже життя оточуючих. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Canale 5, передає Reuters.

Понтифік вважає, що з етичної точки зору вакцинуватися від коронавіруса повинен кожен.

- Це етичний борг, тому що ви не тільки граєте зі своїм життям і своїм здоров'ям, а й життям інших, - зазначив Франциск.

Крім того, понтифік зізнався, що на наступному тижні планує зробити щеплення від коронавіруса.

- Наступного тижня ми почнемо робити це (вакцинацію - прим.авт.) Тут, у Ватикані, і я записався. Це потрібно зробити, - підкреслив Папа Римський.

У свою чергу, в ВООЗ заявили, що багаті країни скупили більшу частину вакцин від коронавіруса, вироблених на даний момент

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня Папа Римський Франциск вперше з'явився на публічному заході в захисній масці. До цього він одягав її тільки в автомобілі, який його возив і на щотижневі аудієнції в Ватикан.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск оголосив рік масового відпущення гріхів в зв'язку з коронавірусом.