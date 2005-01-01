Карнавалу в Ріо-де-Жанейро не буде

Про це повідомив мер міста Едуардо Паес.

У 2021 року традиційний карнавал в Ріо-де-Жанейро провести буде неможливо. Однак захід можна буде організувати у 2022-му після вакцинації. Про це в Твіттері написав новий мер міста Едуардо Паес.

- Безсумнівно, в 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, якої ми заслуговуємо, - зазначив Паес.

Він підкреслив, що святкування "вимагає великої підготовки з боку державних органів, асоціацій та установ самби". Однак багато зробити неможливо на даний момент.

- Таким чином, я хотів би повідомити вам, що в 2021 році у нас не буде карнавалу. Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що безглуздо думати, що ми зможемо провести карнавал в липні, - підсумував міський голова.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро - щорічний захід, під час якого велика частина населення, вбравшись в костюми, виходить на вулиці. Проводиться п'ять днів: з п'ятниці по вівторок перед Великим постом в найбільшому місті Бразилії.