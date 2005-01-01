Доведено: навіть з антитілами можна повторно заразитися коронавірусом

Наявність антитіл - не панацея від повторного зараження коронавірусом SARS-CoV-2, попереджають вчені.

Навіть якщо у людини є антитіла до Коронавіруси SARS-CoV-2, вона може заразитися новою інфекцією ще раз. Китайські лікарі описали кілька таких випадків. Це, звичайно, не привід відмовлятися від вакцинації. Але це означає, що навіть при наявності антитіл слід дотримуватися запобіжного індивідуального захисту.

Тривожні висновки викладені в науковій статті, опублікованій в журналі National Science Review.

Китайські лікарі спостерігали повторне інфікування у шести пацієнтів, що видужали від COVID-19. ПЛР-тести показали, що в крові добровольців після недовгої відсутності знову з'явився коронавірус. І це був не той штам патогена, яким вони заразилися в перший раз. Це доводить, що як мінімум в цих шести випадках мова йде саме про повторне зараження, а не про те, що вірус затаївся десь в організмі і атакував знову. Інтервал між одужанням і реінфекцією склав від 19 до 57 днів.

Знову хворі пацієнти мали типові симптоми: високу температуру і ураження легень. При цьому ні по тяжкості і тривалості симптомів, ні по вірусному навантаженні другий епізод захворювання не легше першого.

Важливо, що у п'яти з шести повторно заразилися пацієнти в крові яких були антитіла до S-білку коронавіруса. Пояснимо, що патоген використовує цей білок для проникнення в клітини. Антитіла блокують його і не дозволяють вірусу впровадитися в клітку.

У трьох пацієнтів рівень антитіл був досить високим, і принаймні у двох антитіла ефективно боролися як з колишнім, так і з новим штамом коронавіруса. Але все це не врятувало їх від зараження.

Теоретично наявні антитіла повинні нейтралізувати коронавірус ще до розвитку симптомів захворювання. І навіть якщо рівень антитіл людини яка перенесла хворобу вже знизився до нуля, імунні клітини пам'яті повинні швидко "згадати", як виробляти потрібні антитіла, і не допустити зараження. Однак, як з'ясувалося, з COVID-19 це спрацьовує не завжди.

Випадки, описані в новому дослідженні, показують: навіть наявність антитіл - не панацея від зараження.

Тому навіть після перенесеного захворювання або вакцинації бажано дотримуватися соціальної дистанції, носити маску і дезінфікувати руки, поки пандемія не зійде нанівець.

Однак у фахівців немає сумнівів, що щеплення все ж значно знижує шанси заразитися COVID-19, а також перенести його у важкій формі, так що вакцинація - це необхідний захід.