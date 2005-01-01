П'ять парадоксів криптовалют: як швидко стати мільйонером або все втратити через забудькуватість

ще можна непогано заробити.

Останнім часом не так цікаво дивитися за злетом і падінням курсів біткоіна і інших криптовалют, скільки читати новини, пов'язані з ними. Наприклад, один американський програміст примудрився забути пароль від свого біткоін-гаманця і тепер не може отримати доступ до біткоіна на 240 млн доларів. На те, щоб ввести правильний пароль, у нього залишилося дві спроби - вісім він уже використовував неправильно. Парадокс - у тебе на комп'ютері лежить файл, який може забезпечити тебе на все життя, а ти не можеш його відкрити.

Курс може різко зрости або впасти

На сьогодні криптовалюта - найцікавіший інструмент для спекулянта. Їх вартість може змінюватися на 10, 15 і навіть 20% в день. Ні на одній фондовій біржі ви не отримаєте такої прибутковості. Адже якщо індекс біржі падає на 5-7% за день, то торги можуть зупинити.

З біткоіном і іншими криптовалютами таких обмежень немає. Та й ціна їх змінюється істотніше, ніж вартість звичних нам активів. Десять років тому один біткоін коштував 2-5 доларів і особливих перспектив в ньому інвестори не бачили.

Але до кінця 2017 року ця криптовалюта досягла на той момент свого першого рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але потім біткоін почав дешевшати, і до початку 2019 року ціна впала до трохи більше 3 тис. доларів. І пішли скачки. У травні 2019 року - 8 тис. доларів, в грудні 2020 року - більше 20 тис. доларів, а в січні 2021-го - біткоін подолав бар'єр в 40 тисяч доларів. Добові коливання вартості однієї монети останнім часом нерідко становлять 3-5 тисяч доларів. На цьому можна як добре заробити, так і все втратити.

Основна причина сьогоднішньої популярності біткоіна - це віра учасників ринку в подальший розвиток цієї системи, - говорить старший аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. - Ця віра підкріплюється грошима цих учасників. Вони купують криптовалюту, обмінюють її і створюють екосистему. Аналогічна віра у людей і в золото. Ми виділяємо цінність золота, віримо в неї і підкріплюємо її грошима. З біткоіном відбувається подібна історія.

За словами експерта, основна причина таких широких коливань - це недостатня ліквідність ринку.

- На даний момент обсяг торгів криптовалюти становить 137 млрд доларів в день, - говорить Пархоменко. - Левова частка цього обсягу припадає на біткоіни (68%), тобто торговий оборот по біткоіну становить приблизно 100 млрд в день. Незважаючи на такі великі цифри, цього все одно недостатньо, коли купити або продати його бажає весь світ. Через це і відбуваються швидкі рухи на ринку.

Деякі аналітики говорять, що раніше такі коливання були звичними і для традиційних валютних ринків, але зараз залишилися тільки на кріптовалютних біржах.

- Волатильність (широкі коливання). Біткоіни і високий рівень прибутку за коливаннями ціни обумовлені наявністю попиту і пропозиції на актив всередині торгового дня, - говорить старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер. - Раніше, 10-15 років тому, світовий валютний ринок був набагато більш волатильним, так як на ці валюти був стабільний попит (через високі торгові активності між країнами), а зараз традиційні євро і фунт змінюються в ціні значно менше. А ось криптовалюта, навпаки, демонструють високу спекулятивну активність.

Повна анонімність

Однією з причин популярності криптовалюти в світі стала їх повна анонімність. Адже для того, щоб отримати доступ до кріптовалютних активів, потрібно знати тільки номер гаманця і пароль до нього. Наведемо простий приклад: зараз ФБР звинувачує Ігоря Коломойського в виведенні грошей з ПриватБанку і покупці на них нерухомості в США. Федерали простежили весь ланцюжок транзакцій через кілька фірм і прийшли до висновку, що гроші в кінцевому рахунку перейшли з пункту А в пункт Б. З біткоіним ж простежити рух коштів неможливо, так як вони не проходять через банки, які контролює уряд.

- криптовалюта - це нові гроші, які не можуть відібрати на кордоні при виїзді з країни або конфіскувати під час обшуку, - продовжує Алекс Шустер. - Можна звернутися до сучасних творів кіноіндустрії, де демонструють задіяння криптовалюти в оплаті різних політичних кампаній або оплаті терористичних дій. Так, ще в 2019 році на Netflix вийшов документальний фільм "Великий злам" про компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у використанні Фейсбуку для маніпуляції виборцями в Великобританії і США. У фільмі говорять, що агентам оплата йшла через кріптобіржі. Є й інші приклади в документальних фільмах про шпигунів і сучасний тероризм, де також очевидно використання нетрадиційних платіжних засобів і систем. Тобто за останні 10 років парадокс як самого біткоіна, так і всіх криптовалют в цілому полягає в тому, що їх ніхто не регулює. Це якась заставу коштів, які можна перевести в готівку в будь-якій країні.

Потрібна хороша пам'ять

Але анонімність має і свою зворотну сторону. Втративши картку або забувши пароль, ви можете прийти в банк з паспортом і отримати доступ до свого рахунку. З біткоіном - не спрацює. Для можливості здійснювати з ними якісь транзакції потрібно знати пароль. А якщо ви його забули - ніхто вам не допоможе. Вищезгаданий програміст з Сан-Франциско Стефан Томас використовував вісім з десяти спроб розблокувати накопичувач IronKey, де зберігаються ключі від його електронного гаманця з 7002 біткоінів. Зараз це близько 240 мільйонів доларів.

До речі, якщо біткоін-гаманець записати на флешку у вигляді файлу і втратити її, то повернути доступ до даних у вас теж не вийде.

- Біткон може зберігатися в так званому електронному гаманці, - пояснює Максим Пархоменко. - Гаманці бувають двох видів. Гарячий гаманець - це рахунок на біржі, хмара або інший сервіс зберігання даних. Його ви втратити не можете. Потрібно тільки пам'ятати пароль. А буває ще й холодний гаманець - в цьому випадку дані зберігаються на фізичному носії, який зашифрований. Якщо він буде фізично знищений, то ви втратите доступ до рахунку.

Не передати у спадок

Якщо у вас традиційний банківський рахунок і з вами, не дай бог, щось трапиться, то через деякий час ваші спадкоємці зможуть отримати доступ до грошей у банку. Якщо ж ви заберете пароль від кріптовалютного гаманця з собою в могилу, то біткоіни спадкоємцям не бачити.

- Всі монети, до яких втрачено доступ, будуть недоступні, - говорить Пархоменко. - У системі немає можливості повернення, або передати біткоіни у спадок. Тобто по факту вони просто губляться. На сьогодні втраченими вважаються близько 3,7 млн. монет біткоінів, або близько 140 млрд доларів.

Немає емісії, тому вартість може зростати до нескінченності

Ще один цікавий момент полягає в тому, що загальна кількість біткоіна обмежена 21 мільйоном монет. Обсяги ж традиційних грошей ніхто не обмежує, і уряди країн постійно проводять емісії, особливо це помітно під час кризи. Наприклад, новий президент США обіцяє допомогу економіці розміром 1,9 трильйона доларів. Тобто найближчим часом просто надрукують близько 250 доларів на кожного з 7,6 мільярда жителів планети.

- Коли в обороті виявиться 21 мільйон біткоіна, створення нових монет завершиться, - продовжує Максим Пархоменко. - Тобто Майнінг припиниться і просто будуть проходити транзакції в мережі. При цьому через втрату доступів до гаманців кількість біткоінів може поступово знижуватися. Але навряд чи цей процес буде масовим. Його цінність дуже висока, тому навряд чи хтось випадково буде його втрачати в масовому порядку.

У такій ситуації можна припустити, що вартість криптовалюти на тривалому відрізку часу буде тільки збільшуватися. Адже, наприклад, якщо кількість біткоіна буде стабільною або почне знижуватися, а обсяги традиційних грошей будуть зростати, то обмінний курс повинен збільшуватися. Але єдиної думки серед експертів щодо такого сценарію немає.

- Схожу ситуацію ми спостерігаємо з золотом, - говорить Пархоменко. - Цей ресурс кінцевий, але його ціна не зростає до нескінченності. Так, метал присутній в активах, зростає обсяг грошової маси, але люди не поспішають купувати золото. Схожа ситуація буде і з біткоіном. Як тільки темпи зростання біткоіна знизяться, знизиться і інтерес до нього. Так само було і з золотом.

Але є і більш оптимістичні думки щодо майбутньої вартості криптовалюти. Головний парадокс біткоіна в тому, що за минулий рік він став новим активом-притулком для світової інвестиційної спільноти.

- Цінність біткоіна в його кількісній обмеженості, - говорить Алекс Шустер. - Чим менше товару, тим вище стає його вартість. Якщо говорити про межі зростання вартості біткоіну, то їх просто немає, ціна може зростати нескінченно. Обмеження зростання можуть з'являтися тільки через регулювання всередині кожної окремої країни операцій з купівлі / продажу біткоіну. Однак, як ми бачимо, все більше країн погоджується на існування цієї валюти як засобу платежу, дозволяє активність кріптобірж всередині своїх кордонів. Так що в період масової політичної невизначеності, коли такі гіганти світового споживання всіх ресурсів, як США і Китай, з'ясовують відносини, світові інвестори будуть ховати свої гроші в криптовалюту. У рік пандемії біткоін подорожчав на 297% а такий звичний актив-притулок, як золото, в рік пандемії зріс лише на 24,4%.