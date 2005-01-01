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Вкладення грошей у банк - що таке процентний депозит в Universalbank
Що таке депозит в банку повинен знати кожен, хто хоче інвестувати свої кошти без ризику його втратити. Не дарма, вкладення грошей в банк вважається найпопулярнішим, доступним і найменш ризикованим на сьогоднішній день способом інвестування свого капіталу.
Що таке процентний депозит в банку і банківський вклад. Їх основні відмінності
Процентний депозит в банку - це вкладення своїх коштів в різні банківські активи з метою отримання прибутку. Банківський депозит може бути як грошовим, так і у вигляді дорогоцінних металів, цінних паперів та інших банківських активів.
Банківський вклад - це сума грошей, яку ви передаєте в банк на зберігання з метою отримання прибутку.
Основною відмінністю банківського вкладу від банківського депозиту є те, що депозит може мати як грошовий вид, так і може бути відкритий у вигляді цінних паперів, дорогоцінних металів і інших банківських активів. Тоді як, банківський вклад має тільки грошовий вид.
Також, важливою відмінністю є те, що процентний депозит можна відкрити тільки в банківській установі, що мають відповідну ліцензію. Банківський вклад можна відкрити і в неліцензованих фінансових організаціях. Тільки ось, вигоди від капіталовкладення в такі фінансові організації зазвичай не буває.
Основні форми і види банківських процентних депозитів
Зайшовши в Universalbank, можна відразу ж побачити величезний перелік різних банківських депозитів.. І цей величезний перелік банківських депозитів з різними, нібито, вигідними і прибутковими умовами збиває нас тільки з пантелику. На ділі існує тільки 2-3 робочих способи. Для початку необхідно розібратися в основних формах і видах банківських депозитів.
Кожен банк має свій перелік послуг, які діляться на свої форми, типи і види.
Сам банківський депозит - це тип банківських послуг, який має свої форми:
До основних видів банківських депозитів відносяться:
Порядок нарахування відсотків
Процентна ставка - це грошова винагорода за перебування ваших коштів в банку. Вона зазвичай залежить від ставки рефінансування і економічної обстановки в країні.
Виплати відсотків можуть здійснюватися декількома способами:
Капіталізація відсотків
При капіталізації вкладу відсотки нараховуються щомісяця і додаються до суми депозиту.
На практиці практично завжди виходить так, що капіталізація відсотків виявляється більш вигідна, в не залежності від умов договору.
І якщо ви з яких-небудь причин вирішили передчасно отримати свій внесок назад, то відсотки вам можуть і не нарахувати. Це все залежить від умов договору. До того ж, доведеться спершу написати заяву і почекати поки ваші кошти вилучать з обігу.
Як відкрити процентний депозит у банку
В наш час, через бурхливий розвитку інтернету, депозит можна відкрити і сидячи вдома. Але якщо ви вирішили це зробити безпосередньо в банку, то багато документів у вас не зажадають. Зрештою, ви не кредит відкриваєте. При собі достатньо мати паспорт і мобільний телефон. Вибрати відповідний для себе депозит і якщо вас всі умови договору влаштовують, можете його підписати.
Прослідкуйте, щоб в договорі обов'язково було вказано:
Протягом всього терміну дії договору, повинні строго дотримуватися всі прописані в ньому умови.
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