Хіміки створили найтоншу в світі тканину

Нова тканина в десять тисяч разів тонші людської волосини.

Хіміки створили тканину з окремих ниткоподібних молекул.

Творіння вчених з Манчестерського університету потрапило в Книгу рекордів Гіннесса як найтонша тканина в світі. Для ниток в ній використовуються окремі молекули, а товщина тканини становить усього кілька нанометрів.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Nature.

Тканини, як відомо, складаються з переплетених ниток. У найтонших з повсякденних тканин ці нитки можуть мати діаметр всього в кілька мікрометрів (тисячних часток міліметра). Тепер хіміки зробили ривок, зменшивши товщину нитки до діаметра однієї молекули.

Для цього вони створили полімер з довгими ниткоподібними молекулами, що складаються з атомів вуглецю, водню, кисню, азоту та сірки. Утримують два шари цих ниток переплетеними перпендикулярно один одному атоми металу і негативно заряджені іони.

Хіміки створили тканину з окремих ниткоподібних молекул.

Виходить тканина завтовшки всього чотири нанометра (мільйонних часток міліметра) з щільністю в 15-25 мільйонів (!) ниток на сантиметр.

Правда, поки синтезовані фрагменти цієї тканини мають довжину лише в кілька міліметрів. Але тут варто згадати, що перші отримані зразки графена були ще менше. А сьогодні цей двовимірний матеріал став основою перспективних технологій в безлічі областей, від мікроелектроніки до космонавтики.

Нова тканина вже зацікавила вчених своїми властивостями. Перш за все, вона вдвічі міцніше, ніж вихідні полімерні нитки. А якщо вже вона рветься, то матеріал розривається по лініях, паралельним ходу ниток, як і звичайна тканина.

Нарешті, новинку можна використовувати як сито, в буквальному сенсі проціджуючи крізь неї молекули. Експериментатори продемонстрували, що досить великі молекули затримуються шаром тканини, в той час як дрібні проходять через нього безперешкодно. Так що новий матеріал може стати основою фільтрів для неймовірно тонкої очистки води або інших субстанцій.

Крім того, створена авторами технологія "молекулярного ткацтва" може привести до створення цілого класу нових матеріалів з різними корисними властивостями.