Фізики отримали алмази рідкісного типу при кімнатній температурі

Фізики отримали дорогоцінний матеріал при кімнатній температурі.

Під впливом деформації в матеріалі утворилися смуги, багаті мікроскопічними алмазами.

Дослідники знайшли спосіб отримувати алмази при кімнатній температурі за лічені хвилини. Таким методом вони створили не тільки звичайні алмази, але і їх рідкісний різновид - лонсдейліт, який зустрічається в місцях падіння метеоритів.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Small групою на чолі з Джоді Бредбі (Jodie Bradby) з Австралійського національного університету.

Алмаз - це речовина виняткової твердості. Завдяки цьому та іншим своїм якостям він дуже цінується в техніці. Сфери застосування алмазів різноманітні: від банальної різання скла до створення квантових комп'ютерів.

Нагадаємо, що за хімічним складом алмаз - це звичайний вуглець (такий же, як сажа або графіт). Але він відрізняється від останніх розташуванням атомів в кристалі. Однак перебудувати кристалічну решітку потрібним чином - дуже непросте завдання.

"Природні алмази зазвичай утворюються протягом мільярдів років на глибині близько 150 кілометрів в надрах Землі, де має місце високий тиск і температура вище тисячі градусів за Цельсієм", - пояснює Бредбі.

Людям, звичайно ж, ніколи чекати мільярди років. Тому вчені розробили методи отримання штучних алмазів. Але зазвичай вони теж вимагають високого тиску і високої температури, а часто і використання каталізаторів.

Однак Бредбі і її колеги запропонували інше рішення. Їх метод дозволяє отримати алмази за лічені хвилини при кімнатній температурі і без каталізаторів.

Зрозуміло, тиск як і раніше має бути високим. Автори порівнюють його з тиском, який справили б 640 африканських слонів на кінчик балетного пуанта. Але все-таки новий процес обіцяє бути дешевше своїх аналогів.

Під впливом деформації в матеріалі утворилися смуги, багаті мікроскопічними алмазами і лонсдейліта.

Його секрет в тому, що фізики не просто тиснуть на матеріал (звичайний вуглець). Вони спрямовують силу тиску так, щоб вона скручувала зразок. В результаті атоми шикуються в нову структуру, і утворюється алмаз.

Таким шляхом автори отримали не тільки звичайні алмази, але і лонсдейліт. У природі цей мінерал виключно рідкісний і зустрічається в основному в місцях падіння метеоритів.

За деякими розрахунками, чистий лонсдейліт без домішок на 58% твердіше звичайного алмаза (проте не всі експерти вважають ці цифри безперечними). Це робить його перспективним матеріалом для промисловості.