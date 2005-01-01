Как перенести данные на новый iPhone 12 без ноутбука № 2 (706) 25-31 січня 2021 року Процесс переноса данных с использованием предназначенных для этого утилит способен сэкономить большое количество времени и терпения. Apple iPhone 11 будет у нас в качестве ассистента, с которого мы будем переносить данные. Для начала давайте подзарядим один и второй устройства, дабы процесс переноса внезапно не оборвался. Если вы готовы проводить процедуру, то мы начинаем. Берем в руки наш новенький iPhone 12, нажимаем и удерживаем кнопку включения, дабы включить его как впервые из магазина. После загрузки появится стартовое меню выбора языка, и iPhone 12 будет нас приветствовать на разных языках. Берем в руку (включенное) устройство, с которого мы хотим перенести данные и прислоняем смартфоны корпусами бок ок бок. На старом iPhone появится предложение перенести свои данные, на новый iPhone 12. Подтверждаем действие нажатием по кнопке «Продолжить». После подтверждения, на iPhone 11 откроется приложение камеры, и будет нарисован круг, над которым отобразится «Поднесите к камере свой новый iPhone» Тем временем на экране iPhone 12 появится анимированных круглый «силуэт», на который нужно направить камеру старого iPhone. После того как вы поместите анимацию iPhone 12 в центр круга камеры iPhone 11, смартфоны в миг перейдут в режим переноса данных. Тем временем просто положите смартфоны рядом на столе и пусть лежать до конца процедуры. Через несколько секунд ваш iPhone 12 запросит код-пароль от старого iPhone, вводим его. После ввода пароля вы увидите следующий экран, на котором будет анимированный прелоадер и надпись «Настройка iPhone». После чего введите пароль от своего Apple ID аккаунта. После ввода пароля на iPhone 12 запустится процесс активации. Начинается процесс активации, но иногда он может прерваться из-за перегруженности в данный момент серверов Apple. В случае сбоя активации, на экране будет надпись «Сбой активации», но тут ничего страшного нет. Нажимаем «Повторить», даже если сбой происходит несколько раз. Если после пятого раза ничего не получается, то нужно соединить свой iPhone 12 к компьютеру с установленным iTunes. Таким образом iPhone 12 получит разрешение на активацию от серверов Apple. Получив разрешение на активацию, iPhone предложит настроить Face ID. Если вас сейчас не интересует настройка Face ID, то пропускаем данный шаг. В другом случае соглашаемся, после чего включится фронтальная камера, чтобы срисовать черты лица. Перед активацией Face ID возьмите iPhone 12 в привычной для вас позиции, чтобы каждый раз при разблокировке ваш iPhone видел ваше лицо точно так, как сейчас будет запоминать. На экране появится надпись «Медленно совершите круговое движение головой, чтобы замкнуть кольцо». Здесь нужно сделать оборот головы сначала в одну сторону, а потом во противоположную. По окончании настройки, нажимаем «Дальше» На следующем этапе вам будут предложены способы переноса данных на новый телефон. Для каждого из способов будет рассчитано время переноса данных. Все зависит от скорости интернет соединения, объема данных и какая была модель вашего старого iPhone. Выбираем один из вариантов: Перенос данных напрямую из старого телефона

Загрузить данные из iCloud После определения вами варианта переноса, следующим шагом будет соглашение на условия пользования устройством и программным обеспечением. Следующий экран будет с надписью «Настройка Apple ID» Далее будет выбор, из какого устройства (компьютер, Android или iPhone) нужно скачать данные. В нашем случае нажимаем «Перенести непосредственно с iPhone». Далее будет объявлено о включении автообновления ПО (это можно потом выключить в настройках) Следующие этапы, это настройка различных сервисов и услуг: Внесение дебетовой карты . Можем добавить карту сейчас нажав кнопку «Продолжить». После чего включится камера вид которой нужно направить на карту для автоматического внесения данных.

. Можем добавить карту сейчас нажав кнопку «Продолжить». После чего включится камера вид которой нужно направить на карту для автоматического внесения данных. Настройка голосового ассистента Siri . Настраиваем или пропускаем настройку.

. Настраиваем или пропускаем настройку. Настройка слежения за экранным временем . Приложение, цель которого сократить потраченное ваше экранное время. Настраиваем или пропускаем шаг.

. Приложение, цель которого сократить потраченное ваше экранное время. Настраиваем или пропускаем шаг. Предложение о сборе данных для аналитики IOS . Можем согласиться или нет.

. Можем согласиться или нет. Следующее предложение такое же, только в этом случае предложено поделиться данными из AppStore приложений.

Выбор темы — светлая или темная. Выбираем.

Настройка визуальных эффектов. (Выбор способа анимации увеличения)

Это был последний этап. На экране появится надпись «Добро пожаловать». Делаем свайп вверх. Готово. Теперь iPhone 12 готов к полноценному пользованию. iPhone 12 способен активироваться даже без вставленной SIM-карты. Інші статті номеру Детали стильной сервировки столов в кафе и ресторанах

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