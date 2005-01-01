Детали стильной сервировки столов в кафе и ресторанах

На сколько хороший аппетит у посетителя кафе или ресторана, напрямую зависит выручка владельцев и сумма чаевых, оставленных официанту, конечно, при условии полного удовлетворения его вкусовых пристрастий. Как пробудить желание вкусно и обильно поесть еще до проведения заказа? Существуем масса самых различных маркетинговых ходов:

Фотографии сочных блюд в меню.

Специальная гастрономическая музыка в заведении.

Еле уловимый запах приготовленного на углях мяса.

Обещание скидок и низких цен на фирменные блюда.

Но, есть главный и обязательный атрибут. Его точно следует учитывать в любом заведении – предварительная сервировка стола. Она встречает усаживающегося за него посетителя и может рассказать ему о многом. Простейшие подтарельники на стол напротив индивидуального посадочного места, признак:

Наличия в меню заведения горячих блюд, пользующихся особенно высоким спросом зимой.

Предоставления возможности клиенту не обращать внимание на случайно капнувшую пищу. Она моментально впитается салфеткой и не будет его смущать.

Еще один важный смысловой момент, заложенный в подтарельники – дополнительный атрибут для стильного оформления помещения. Именно мелочи подчеркивают эстетику и выдержанность буквально во всем. Их выбор настолько разносторонний, начиная от материала и заканчивая цветовым оформлением, что способен удовлетворить самые требовательные запросы профессионального оформителя. А доступная цена и практичность использования (легко стираются и гладятся) не «ударят» по расходной части бюджета заведения.

Куверт столовых приборов

Куверт - конверт для приборов (ножи, вилки, ложки), представляет собой своеобразный чехол открытого типа. Он размещается в процессе сервировки стола рядом с другими индивидуальными сервировочными деталями (тарелки, фужеры). Его роль может выполнять сложенная специальным образом салфетка (уровень бюджетного заведения), но в большинстве кафе и ресторанов применяются конверты. Они, как правило:

Имеют одинаковый цветовой формат, выполнены из того же материала, что и сервировочные салфетки или подтарельники.

Рассчитаны на определенное количество предметов – вилка и столовый нож или вилка, ложка и нож.

Фабричный пошив конвертов для столовых приборов осуществляется в огромном ассортименте или по индивидуальным заказам. Выбрать данный вид этих и других аксессуаров для сервировки стола можно с помощью онлайн каталога магазина «HORECA», осуществляющего их поставки непосредственно с предприятий производителей. Все представленные модели для удобства выбора сопровождаются четкими цветными фотографиями и полностью отвечают указанным в описании размерным параметрам. Индивидуальный заказ проводится в соответствующем разделе сайта, к услугам клиентов опция прямой связи с консультантом. Профессиональный дизайнер поможет подобрать оптимальный вариант с учетом запросов клиента по цвету, материалу изготовления и вместительности, правильно оформить покупку с доставкой по указанному заказчиком адресу.