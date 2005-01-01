Міністр юстиції анонсував появу в Україні "модельної в'язниці"

Також в Київській і Львівській областях має розпочатися будівництво нових зразкових СІЗО.

У 2022 році в Україні почнуть тестувати "модельну в'язницю" - це буде комплексно новий підхід як до персоналу, так і до засуджених. У виправній установі мають намір впровадити кращі світові напрацювання. Про це в ефірі програми "Офіційний розмова" на телеканалі "Будинок" 19 січня повідомив міністр юстиції України Денис малюська.

- Акцент буде на нормальність, тобто ми повинні нормалізувати людину, щоб вона звикала до нормального життя. Зараз у в'язниці вона навпаки, відвикає від нормального життя, за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він сидить або в камері, або на годину виходить на вулицю "тинятися" по дворику - це не адаптація людини до нормального життя, це навпаки , його деградація. Він не готовий до нормального життя. А в Північній Європі діє принцип нормальності, тобто, людина повинна, наприклад, сама заробляти, сама готувати собі їжу, - зазначив міністр юстиції.

У пілотних в'язницях також змінять систему охорони - вона буде динамічна. Тобто, співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини. У Європі, наприклад, охоронці й ув'язнені грають разом в футбол.

- Ми повністю міняємо все, що пов'язано з системою виконання кримінальних покарань. Там вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться. Це теж було зроблено. Ми будемо прагнути відкидати все, що нам не потрібно, все, що неефективно, і все, що може бути замінено комп'ютером, - підкреслив Малюська.

Також скоро має початися будівництво нових зразкових СІЗО в Київській та Львівських областях. У Міністерстві юстиції України почали підготовку проектної документації. Під Києвом ізолятор буде побудований з урахуванням передових європейських практик.

Планується в 2021 році продати і мінімум три установи в рамках розпродажу в'язниць.