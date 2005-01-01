У Міносвіти розповіли, як старшокласники навчатимуться після локдауна

Швидше за все, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання.

З 25 січня в Україні перестануть діяти посилені карантинні обмеження, більш відомі як "локдаун". Міносвіти буде відстоювати повернення за парти учнів молодших класів. Це також важливо і для школярів випускних 9-х та 11-х класів. Тому міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наполягатиме на поверненні старшокласників до змішаної форми навчання. А де дозволяє епідситуація - учнів можуть повернути за парти. Про це в чиновник повідомив в своєму "телеграм" -каналі.

- Після завершення посилених карантинних заходів, при сприятливій санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності СOVID-19 будуть контрольованими, буду піднімати питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти. Є бажання і наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів, - зазначив він.

Шкарлет зазначив, що з цього приводу ведуться відповідні консультації з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшко.

Кабмін 9 грудня ухвалив рішення з 8 по 25 січня ввести по Україні посилений карантин. Протягом цих днів заборонена робота кафе, ресторанів і барів (крім доставки і роботи на винос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, спортзалів, театрів і ТРЦ. Також заборонили ходити в навчальні заклад всім - залишилися працювати тільки дитячі садки.