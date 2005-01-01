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Квадрокоптер для видео и фотосъемок
Еще совсем недавно для проведения воздушной фото или видеосъемки с так называемой: «Высоты птичьего полета» - операторам приходилось в буквальном смысле рисковать своей жизнью используя самые различные варианта:
Сегодня выполнение такой задачи под силу даже подростку. Дистанционно управляемые квадрокоптеры способны практически мгновенно взлетать на высоту в несколько десятков метров или наоборот, зависнуть в нескольких сантиметрах от земли или снимаемого объекта.
Что собой представляют летающие дроны
Разработчики квадрокоптеров продолжают искать для них все новые и новые варианты применения в повседневной жизни. Недавно они стали использоваться в качестве доставщиков срочных посылок. Им не страшны пробки и заторы на улицах крупных мегаполисов. Но, все-таки основным их назначение стали функции автоматического фото или видеооператора. Совместив в себе сразу несколько инновационных разработок:
Они стали совершенно новой категорией летательных аппаратов под названием «Дрон». И конечно, отдельного внимания заслуживают цифровые камеры, установленные непосредственно на квадрокоптерах. Конструкции этих летающих практически без шума устройств доведены разработчиками и производителями до такого совершенства, что пользователей при выборе модели, в первую очередь уже интересуют именно качественные возможности проведения съемок. Наличие таких автоматических систем, как:
Предоставляют оператору возможность сосредоточиться на непосредственном проведении съемки. И в этом вопросе ему также помогут дополнительные опции автоматизации данного процесса и современные камеры:
Здоровая рыночная конкуренция заставляет производителей регулярно выпускать и поставлять на рынок очередные совершенные модели квадрокоптеров. Ознакомиться с ними более подробно, узнать технические характеристики как самого устройства, так и установленной на нем камеры для съемок, можно с помощью онлайн каталога магазина «DroneStore» - официального дилера DJI в Украине. Все представленные модели полностью соответствуют заявленным техническим параметрам и имеют годовую гарантию качества.
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