Квадрокоптер для видео и фотосъемок

Еще совсем недавно для проведения воздушной фото или видеосъемки с так называемой: «Высоты птичьего полета» - операторам приходилось в буквальном смысле рисковать своей жизнью используя самые различные варианта:

Аренда вертолета – дорогостоящий способ и требует оформления специального разрешения.

Подъем на высотное здание или возвышенность – необходимы навыки альпиниста и страховочное снаряжение.

Применение универсальных телескопических подъемников – установка обходится слишком дорого.

Сегодня выполнение такой задачи под силу даже подростку. Дистанционно управляемые квадрокоптеры способны практически мгновенно взлетать на высоту в несколько десятков метров или наоборот, зависнуть в нескольких сантиметрах от земли или снимаемого объекта.

Что собой представляют летающие дроны

Разработчики квадрокоптеров продолжают искать для них все новые и новые варианты применения в повседневной жизни. Недавно они стали использоваться в качестве доставщиков срочных посылок. Им не страшны пробки и заторы на улицах крупных мегаполисов. Но, все-таки основным их назначение стали функции автоматического фото или видеооператора. Совместив в себе сразу несколько инновационных разработок:

Аккумуляторные батареи с высокой емкостью заряда, имеющие легкий вес и небольшие размеры.

Прочные и легкие композитные материалы, из которых изготавливаются электрические моторчики и корпуса.

Системы беспроводной связи и компьютерные технологии, позволяющие автоматизировать процесс управления полетом дрона.

Они стали совершенно новой категорией летательных аппаратов под названием «Дрон». И конечно, отдельного внимания заслуживают цифровые камеры, установленные непосредственно на квадрокоптерах. Конструкции этих летающих практически без шума устройств доведены разработчиками и производителями до такого совершенства, что пользователей при выборе модели, в первую очередь уже интересуют именно качественные возможности проведения съемок. Наличие таких автоматических систем, как:

Удержание высоты и самостоятельный возврат «домой» даже если с пультом управления потеряна связь.

Автопилот взлета и посадки с удержанием траектории полета к заданной точке, а также облета изучаемого объекта на установленной высоте.

Предоставляют оператору возможность сосредоточиться на непосредственном проведении съемки. И в этом вопросе ему также помогут дополнительные опции автоматизации данного процесса и современные камеры:

Для любителей селфи – формат съемки «следуй за мной».

Профессиональное качество может быть получено даже любителем – функция Tripod (плавной съемки без рывков).

Программное обеспечение самостоятельно снимает объект с различных ракурсов – система Active Track.

Здоровая рыночная конкуренция заставляет производителей регулярно выпускать и поставлять на рынок очередные совершенные модели квадрокоптеров. Ознакомиться с ними более подробно, узнать технические характеристики как самого устройства, так и установленной на нем камеры для съемок, можно с помощью онлайн каталога магазина «DroneStore» - официального дилера DJI в Украине. Все представленные модели полностью соответствуют заявленным техническим параметрам и имеют годовую гарантию качества.