Що необхідно знати трейдеру початківцю

Як стверджує один з авторів книг про біржову торгівлю, трейдерів можна розділити на кілька груп - новачки, любителі і професіонали. Трейдер-початківець сам знає, що не знає нічого. Трейдер-любитель часом по наївності вважає себе досвідченим та вводить в оману себе і оточуючих. Він знає деякі способи зберегти свій рахунок від серйозних втрат, вміло цитує правила біржової торгівлі та вчасно вставляє афоризми бувалих професіоналів. Як і трейдери-професіонали, вони можуть передбачити рух ринку, розпізнати тенденцію, що зароджується, купити актив з мінімальним ризиком і вчасно продати його, коли більша частина руху пройдена. Любителі відрізняються від професіоналів ще й тим, що останні більш посидючіші, терплячі, спокійно ставляться до незначних коливань ринку і не сумніваються в собі і своїй системі. Однак будь-який професіонал може на час скотитися в аматорську лігу, як і любитель - пробитися в професійну. Це динамічний процес самовдосконалення і боротьби: так уже влаштована людина. Що ж потрібно знати початківцю трейдеру, щоб пройти цей шлях з мінімальними труднощами, уберегти свій капітал на всіх етапах і закріпитися в професійній лізі.

1. Інформація

Прагніть черпати знання і інформацію з усіх доступних джерел. На першому етапі буде корисно дізнатися, як інші люди прийшли в трейдинг, як склався їхній шлях, які помилки вони зробили, які методи торгівлі використовували і використовують, чому відмовилися від деяких.

Щоб уникнути основних помилок, починаючому трейдеру варто прочитати про Константина Кондакова https://www.peoples.ru/undertake/finans/konstantin_kondakov/, який є професійним трейдером та ділиться з іншими знаннями, які допомогли йому самому досягти успіху.

Після прочитання новачок зможе вільно оперувати такими поняттями, як індекс акцій, ф'ючерс, опціон, фундаментальний аналіз, коефіцієнт P / E і так далі.

У той момент, коли випуск фінансових новин перетвориться в рутинний набір фактів, а при прочитанні статті початківець трейдер зможе зробити резонне зауваження автору, пора переходити до наступного етапу.

2. Ліцензії. Навчання. брокерський рахунок

До відкриття брокерського рахунку починаючому трейдеру необхідно присвятити час вибору брокера. Потрібно оцінити його за кількома параметрами, ключові з яких - наявність ліцензії. Важливим є і рейтинг надійності трейдера https://g-forex.net/konstantin-kondakov/ незалежними рейтинговими агентствами, а також число активних клієнтських рахунків і оборот на біржі.

Як і в будь-якому новій справі, першорядну роль відіграє навчання.

Завдяки сучасним технологіям цей процес став зручний і доступний. Можна пройти як очні, так і дистанційні курси в зручний час. У процесі навчання ви освоїте навички роботи на біржовому терміналі, дізнаєтеся про всі доступні інструменти для інвестування, їх особливості, переваги одних над іншими в різні періоди ринкового циклу, отримаєте базові знання про побудову власної торгової системи і / або підходу. За допомогою демо-рахунку зможете проводити тестові операції на біржі, що згодом додасть впевненості при самостійній роботі.

3. Реальний рахунок. самостійна торгівля

Пройшовши навчання і освоївши всю термінологію і різноманіття інструментів та інвестиційних підходів, зіштовхуємося з головною аксіомою самостійної роботи на біржі: чим старший вік, тим консервативніший підхід до інвестицій. З віком варто віддавати перевагу таким інструментам, як депозити, облігації, індексні Піфи і деякі дивідендні акції. Ці інструменти дозволяють скласти свій інвестиційний портфель на кілька років вперед і лише іноді вносити в нього зміни.

Більш цікавим і прибутковим є спекулятивний підхід. Однак початківець трейдер повинен розуміти, що тут він зіткнеться з набагато більшими викликами і більшою ймовірністю помилки. Будь-яка спекулятивна система торгівлі може обернутися низкою невдалих угод. Трейдеру необхідно виробляти в собі стійкість до таких періодів, чітко контролювати ризики і зберігати системний підхід. Використовуючи такі ринкові інструменти, як ф'ючерси та опціони, можна значно збільшити свій капітал, однак необхідно витрачати багато часу на відстеження ринкових котирувань і вибирати момент для прийняття торгових рішень. Практика показує, що комбінація консервативного і спекулятивного підходів має найбільші шанси на успіх в довгостроковій перспективі.

Біржова торгівля - це підприємницький вид діяльності, за рахунок своєї універсальності і варіативності доступна будь-якій людині. Першими кроками починаючого трейдера буде вивчення основ і механізмів роботи. У процесі навчання і становлення трейдер може вибрати кілька шляхів розвитку. Комбінуючи і відкидаючи непотрібне, він виробить свій унікальний підхід, заснований на кількості часу, що приділяється, суми інвестицій і бажаного доходу.