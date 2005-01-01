VIP-подарунки для керівників

Вибір подарунка керівникові - справа досить відповідальна і далеко не проста. Начальники бувають різні. Деякі вважають за краще звичайні речі, які ви б подарували друзям і близьким, а деякі вимагають особливих презентів і VIP-подарунків. Як правильно визначитися з вибором подарунка преміум-класу?

Види подарунків

Елітні подарунки для керівника в першу чергу характеризуються високою ціною. Всі статусні подарунки можна розділити на кілька груп.

Особистого характеру

Це ті речі, які вибираються в залежності від особистих уподобань директора. Вони підкреслюють особливості характеру людини.

Такого роду презенти зазвичай дарують на дні народження або ювілеї.

До даного виду подарунків можна віднести книги рідкісних видань, колекційну зброю, х'юмідор для сигар.

Бізнес-аксесуари

Сюди відносяться речі, які використовує начальство кожен день в роботі.

Такі подарунки зазвичай дарують на професійне свято або Новий рік.

Це може бути шкіряний ділової портфель, іменний щоденник в дорогій шкіряній палітурці, дорога ручка. Такі подарунки можна придбати через сайт darunok.ua, а ще дізнатися про ексклюзивні пропозиції від інтернет-магазину.

Інтер'єрні атрибути

Це аксесуари, які зможуть прикрасити інтер'єр кабінету директора. Такі подарунки будуть доречні як на дні народження начальства, так і на професійні свята або ювілеї організації. Сюди можна віднести настінні годинники, органайзер, картини, глобус-бар, настільний біокамін.

Як правильно вибрати елітний подарунок?

При виборі елітного подарунка керівникові варто врахувати кілька аспектів.

Стать. Грає, мабуть, головну роль у визначенні подарунка. Незважаючи на те, що більшість VIP-подарунків для керівництва виконані в діловому стилі і підходять як чоловікові, так і жінці, подарунки для жінок зазвичай оформлені більш м'яко, на щоденниках закруглені краї, аксесуари більш світлих тонів. І вже точно рідко жінці можна подарувати зброю або винний набір.

Характер. Методи управління у всіх керівників різні. Деякі директори тримають працівників в «їжакових рукавицях», а деякі, навпаки, мають з колективом панебратсські відносини. Для першого типу начальства більше доречні бізнес-аксесуари або інтер'єрні подарунки, в той час як другому типу можна з легкістю подарувати і речі для особистого користування.

Переваги. Вибираючи подарунок особистого характеру, потрібно звернути свою увагу на хобі керівника. Так, якщо ваш начальник любить риболовлю, подаруйте йому дорогу вудку, любить відпочивати на свіжому повітрі - намет.

Сума. Розкид вартості VIP-подарунків досить великий, тому можна підібрати презент на ту суму, яка у вас є.

Що потрібно дарувати з обережністю?

Але є елітні подарунки, які не варто дарувати своєму керівникові або їх слід вибирати з великою обережністю. Це всілякі косметичні засоби, навіть якщо вони дуже дорогі. Не кожен чоловік ними користується, а жінка і зовсім може розцінити це як натяк на те, що вона погано виглядає. Якщо ви не знаєте точно, яким парфумом користується ваш керівник, то з ароматом як жінці, так і чоловікові догодити дуже складно.

З обережністю потрібно дарувати алкоголь. У начальника можуть бути проблеми з випивкою, якими він ні з ким не ділиться. Це відноситься і до запальничок або сигар, так як ваш керівник може намагатися позбутися від шкідливої звички.

Якщо ви даруєте подарунок керівникові, який знаходиться на державній посаді, то з вартістю подарунка потрібно бути також вкрай обережним. Дорогі презенти можуть розцінити як хабар.

З обережністю потрібно дарувати і картини. Особливо це важливо, якщо презент підноситься людині, яка добре розбирається в живописі. Це ні в якому разі не повинна бути дешева копія або постер в рамці. Краще вибрати картину від автора або ж хорошу репродукцію відомої картини.

Останнім часом досить популярно стали дарувати в якості дорогих подарунків керівникам ексклюзивні карикатурні статуї. Підносячи такий подарунок, потрібно бути впевненим в почутті гумору свого начальника, інакше таке зображення може і образити. Даний подарунок більше підходить для не дуже суворого керівника.