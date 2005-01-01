Як зігрітися взимку

У холодну пору важливо не забувати про комфорт і зручність.

Зима дарує нам не тільки казкові снігові й крижані пейзажі. Щорічно багато хто з нас стикаються з проблемою переохолодження. Або просто замерзають в холодному приміщенні через погане опалення. У таких ситуаціях важливо зробити все можливе, щоб зігріти тіло.

Як зігрітися в холодній квартирі

Для того, щоб максимально зберегти тепло в приміщенні, важливо дотримуватися кількох правил.

З огляду на те, що велика частина тепла йде через вікна, потрібно повісити щільні штори і закривати їх на ніч. Вони зіграють роль термоізолятора і захистять будинок від холодних потоків повітря. На день штори краще широко відкривати, щоб через вікна в кімнату потрапляло сонячне світло і тепло.

Щоб зробити більш комфортним перегляд біля телевізора, можна принести в кімнату таз з гарячою водою і влаштувати собі ванну для ніг. Це допоможе зігріти не тільки ноги (які зазвичай страждають від холоду найбільше), а й простір поруч. Коли вода охолоне, на ноги потрібно надіти шерстяні шкарпетки.

Добре допоможе зігрітися і електрична ковдра або простирадло. Вони нагріють ліжко до того, як людина ляже відпочивати, і дозволять швидко зігрітися. Якщо ж таких немає, то нагріти ліжко можна "дідівським" способом за допомогою пластикових пляшок з гарячою водою, поклавши їх під ковдру за 15-20 хвилин до сну.

Допоможе добре зігрітися і теплий одяг: в холодній квартирі або будинку краще відмовитися від звички ходити по кімнаті в трусах і надягати штани і светри. Спати ж краще в щільних піжамах і вовняних шкарпетках. І, звичайно ж, носити затишні теплі капці.

Щоб зберегти максимальну кількість тепла, яке дають батареї, можна поставити між нею і стіною невелику панель, покриту фольгою - вона буде відображати тепло, яке зазвичай йде в бетон, назад в кімнату, і воно буде додатково зігрівати приміщення.

Зігрітися і поліпшити самопочуття також допоможе спорт, адже давно відомо, що фізична активність підвищує частоту серцевих скорочень і покращує циркуляцію крові, що в свою чергу стимулює підвищення температури тіла. Маленька зарядка і нахили не тільки зігріють, але і поліпшать фізичне здоров'я.

Якщо замерзли ноги, потрібно зробити гімнастику для пальців. Це можуть бути прості рухи. Наприклад захоплення і підняття невеликих предметів з підлоги. Крім зігріваючого ефекту, такі вправи також дадуть додаткову профілактику плоскостопості. Також можна купити спеціальні креми з зігріваючим ефектом, які поліпшать циркуляцію крові. Зазвичай в їх склад входять такі інгредієнти, як перець, м'ята, камфора і тому подібні. Крім того, ноги повинні бути завжди "заховані" за теплими шкарпетками.

Як одягатися щоб не мерзнути взимку

Багато експертів рекомендують купувати на зиму спеціальну термобілизну, однак, запевняє альпініст і інструктор Андрій Філіпенко, це не так важливо. Головне взимку - дотримуватися "правила трьох шарів". Тобто, людині потрібно віддавати перевагу зручним і вільним речам, а не щільно обтягуючих речей. Починати потрібно з нижньої білизни.

- Одягайте будь-який зручний для вас натільний одяг. І це буде тепло. Далі - будь-який теплий гарний одяг, який більш рихлий, - підкреслив Філіпенко. За словами експерта, найбільше зберігають тепло вироби з вовни і флісу. З верхнього одягу, запевняє експерт, найкраще віддавати перевагу пуху.

В цілому експерти виділяють ряд основних правил, які допоможуть в морозні дні убезпечити себе від перемерзання:

Комфорт - перш за все. Одяг не повиннен сковувати або обмежувати рухливість.

Речі повинні відповідати розміру людини, яка їх носить. Якщо між тілом і тканиною виявиться занадто багато простору, туди буде потрапляти вітер. У разі ж, якщо річ буде занадто обтягувати, холод буде "пронизувати" тіло.

Взуття та одяг повинні бути вологостійкими, не промокати в мороз, це в більшості випадків не призведе до захворювання.

Всі частини тіла повинні бути максимально закриті від вітру і снігу.

Продукти, які допоможуть зігрітися

У холодну пору року наш організм потребує вітамінів і енергії, яку отримує завдяки їжі. Найбільше взимку допомагають зігрітися:

Гарячі (НЕ міцні!) напої. Найкраще підійде чашка чаю або кави. Однак можна також пити просто підігріту воду: по запевненням дієтологів, вона зігріває не гірше какао.

Супи. Допоможуть не тільки зігрітися, але й дадуть організму необхідну силу. Допоможуть "розігнати" кров по жилах.

Сири і вершкове масло. За словами дієтологів, допомогти захистити організм від переохолодження допоможе навіть невелика кількість вершкового масла і сири жирних сортів. Експерти уточнюють, що в морози краще відмовитися від знежирених молочних продуктів.

Каші. Дають організму складні вуглеводи, клітковину і тепло. Добре б, щоб на додаток до них йшли овочі, гриби і сухофрукти.

Овочі та фрукти. Забезпечать організм необхідними вітамінами. Найкраще в холодний період, за словами дієтологів, підходить брокколі, цвітна капуста, звичайна капуста, спаржева квасоля, буряк, морква, гарбуз. При цьому підійдуть будь-які страви з цими овочами: запіканки, супи на бульйоні, тушковані овочі і багато іншого. Особливо корисні будуть овочі в сирому вигляді.