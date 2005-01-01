Основні характеристики та особливість геймерських навушників Redragon

З розвитком всесвітньої мережі інтернет активно продовжують розвиватися і комп'ютерні аксесуари, що спрощують процес спілкування і відпочинку. В даному випадку це ігрові навушники від компанії Redragon. Але для початку про специфіку і види цього девайса.

Ігрові навушники для комп'ютера використовуються для передачі і отримання більш якісного звуку під час гри або прослуховування музики, а також для того, щоб не заважати своїм домашнім і навіть сусідам, оскільки користувачі часто бувають гучними.

Якими бувають навушники і яка їхня специфіка:

накладні вони ж стандартні (найтиповіші з цього виду пристроїв, які накладають зверху на вуха);

внутрішньоканальні (зовнішній вигляд нагадує слуховий апарат, їх так само як і його вставляють досить глибоко в слуховий канал, для отримання чистого і гарної якості звуку);

вставні (різновид внутріканальних, однак вони не вставляються так далеко в канал, розміщуючись більш поверхнево);

професійні або моніторні (забезпечують дуже високу якість звуку, їх використовують на музичних студіях, що природно не могло не накласти відбиток на їх вартість, тому мати такі навушники було б не погано, але вже дуже затратно, та й до того ж вони не дуже зручні в використанні);

навушники повнорозмірні, які забезпечують хорошим звуком, щільно прилягаючи до вушної раковини, накриваючи її (з плюсів можна виділити те, що легко адаптуються під будь-які пристрої).

Особливості геймерських навушників

Зрозуміло, що жоден з видів пристрою не підійде для геймера, адже йому потрібен виключно ігровий аксесуар. В цілому вони об'єднують в собі кращі якості кожного зі згаданих.

Отже:

маючи стандартну форму, ігрові навушники дуже зручні, але досить легкі, це не викличе дискомфорту навіть після тривалого перебування в них;

тільки вони здатні забезпечити об'ємний звук, який буде краще ніж в кінотеатрі;

під час командної гри необхідно спілкуватися з усіма учасниками, що можливо або за допомогою чату, або за наявності мікрофона, який, до речі, також є. Мікрофоном не завжди доводиться користуватися, тому він вільно піднімається, не заважаючи, коли він не потрібен. Включення і вимикання також можна контролювати;

що ж стосується підключення, то тут теж повна свобода вибору: хтось любить бездротове підключення, а комусь до вподоби класичний спосіб. Ці навушники взагалі дуже індивідуалізовані, дозволяють підлаштувати себе під будь-якого користувача;

дизайн, він заслуговує на окрему увагу, оскільки безліч світлових ефектів дозволяють зануритися гравцеві в віртуальний світ сповна.

Професійні гравці більше віддають перевагу провідним навушникам. Їх швидкість передачі даних вище, а в багатьох іграх навіть мінімальна затримка може дорого коштувати. Також батарея може сісти під час розпалу битви і все зіпсувати. Мінімальна довжина проводу становить 2 метри. Додатковим плюсом буде можливість його заміни при пошкодженні.

Не менш важливий фактор - тип гарнітури. Сидіти з ними доведеться кілька годин і головне, щоб вони не доставляли дискомфорт. Вибирати варто з вакуумних і накладних. Тільки вони дають достатню звукоізоляцію. Найчастіше використовують накладні. Вони повністю відключають від «зовнішнього світу», а випадкове випадання виключено. Так як будова голови і вушної раковини унікальна, гарнітура, яка підійшла вам, зовсім не обов'язково підійде «сусідові». Деякі через звички вибирають крапельки.

Третє на що потрібно звернути увагу - мікрофон. Для командних ігор особливо важливо, щоб навушники з мікрофоном передавали виразний звук. Мікрофон не повинен заважати і перегороджувати огляд. Для гарної якості, виробники вбудовують другий мікрофон для шумозаглушення.

Четверте - матеріали корпусу. Якщо говорити про накладні, корпус може бути виготовлений тільки з пластика або з металевими пластинами. У першому випадку їх довговічність стоїть під питанням. Краще вибрати корпус з металевою вставкою для розширення.

Ще один момент - виробник. Самі популярні «вуха», і не дарма, йдуть від фірми Redragon.

І останнє - дизайн. Якщо геймерські мишки і клавіатури відразу помітно відрізняються, то з гарнітурою не все так однозначно. Стилістика різниться від класики (мінімум кольорів), до яскраво виражених геймерських навушників з підсвічуванням.