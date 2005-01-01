|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Основні характеристики та особливість геймерських навушників Redragon
З розвитком всесвітньої мережі інтернет активно продовжують розвиватися і комп'ютерні аксесуари, що спрощують процес спілкування і відпочинку. В даному випадку це ігрові навушники від компанії Redragon. Але для початку про специфіку і види цього девайса.
Ігрові навушники для комп'ютера використовуються для передачі і отримання більш якісного звуку під час гри або прослуховування музики, а також для того, щоб не заважати своїм домашнім і навіть сусідам, оскільки користувачі часто бувають гучними.
Якими бувають навушники і яка їхня специфіка:
Особливості геймерських навушників
Зрозуміло, що жоден з видів пристрою не підійде для геймера, адже йому потрібен виключно ігровий аксесуар. В цілому вони об'єднують в собі кращі якості кожного зі згаданих.
Отже:
Професійні гравці більше віддають перевагу провідним навушникам. Їх швидкість передачі даних вище, а в багатьох іграх навіть мінімальна затримка може дорого коштувати. Також батарея може сісти під час розпалу битви і все зіпсувати. Мінімальна довжина проводу становить 2 метри. Додатковим плюсом буде можливість його заміни при пошкодженні.
Не менш важливий фактор - тип гарнітури. Сидіти з ними доведеться кілька годин і головне, щоб вони не доставляли дискомфорт. Вибирати варто з вакуумних і накладних. Тільки вони дають достатню звукоізоляцію. Найчастіше використовують накладні. Вони повністю відключають від «зовнішнього світу», а випадкове випадання виключено. Так як будова голови і вушної раковини унікальна, гарнітура, яка підійшла вам, зовсім не обов'язково підійде «сусідові». Деякі через звички вибирають крапельки.
Третє на що потрібно звернути увагу - мікрофон. Для командних ігор особливо важливо, щоб навушники з мікрофоном передавали виразний звук. Мікрофон не повинен заважати і перегороджувати огляд. Для гарної якості, виробники вбудовують другий мікрофон для шумозаглушення.
Четверте - матеріали корпусу. Якщо говорити про накладні, корпус може бути виготовлений тільки з пластика або з металевими пластинами. У першому випадку їх довговічність стоїть під питанням. Краще вибрати корпус з металевою вставкою для розширення.
Ще один момент - виробник. Самі популярні «вуха», і не дарма, йдуть від фірми Redragon.
І останнє - дизайн. Якщо геймерські мишки і клавіатури відразу помітно відрізняються, то з гарнітурою не все так однозначно. Стилістика різниться від класики (мінімум кольорів), до яскраво виражених геймерських навушників з підсвічуванням.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com