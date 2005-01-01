Искусственные цветы для украшения интерьера

Профессиональные флористы достаточно часто используют в работе долговечные и практичные, в сравнении с живыми растениями материалы. Такая категория декора, как искусственные цветы сегодня настолько обширная, что невозможно отказаться от их использования для оформления интерьеров.

Как профессиональные дизайнеры, так и рядовые люди, трепетно относящиеся к уюту, в окружающей их обстановке, используют искуственные цветы в оформлении:

интерьера квартиры, загородного дома;

уютного кафе, презентабельного ресторана;

офисных помещений, рабочего места (письменный стол, стойка администратора, прилавок магазина).

Наличие и применение современным материалов, позволяет сегодня создавать из них трудно отличимые от естественных композиции. Профессионально выполненный (изготовленный) букет из искусственных цветов, порой можно распознать на ощупь или с близкого расстояния.

Где следует использовать имитации живых растений

Конечно, когда речь заходит о торжественном мероприятии, пышной свадьбе, искусственные букеты будут явно не к месту. Зато в качестве так называемого повседневного оформления они подойдут и внесут в самое обычное помещение праздничное настроение. Дополнительно следует учитывать и практичную сторону:

Живые растения требуют должного ухода (освещение, полив, удобрение).

Срезы самых красивых цветов сохраняются лишь несколько дней (в зависимости от вида).

Если купить искусственные букеты, то вспомнить о необходимости ухода за ними можно только во время проведения генеральной уборки. Большинство из них просто можно стирать в мыльном растворе, а затем высушивать без опасения потери ими цвета и формы. Они не боятся перепада температур, воздействие солнечного света и повышенной влажности воздуха, поэтому с их помощью можно декорировать даже балконы или лоджии.

Декор под искусственные растения

В отличие от среза живого цветка, требующего размещения в емкости, наполненной водой, с имитациями дело обстоит гораздо проще. Купить букет искусственных цветов можно с вазочкой или приобрести декоративную подставку самостоятельно и отдельно на свой вкус.

Такой декор для дома и сада можно подобрать с помощью онлайн каталога магазина «MissDecor» не затрачивая свое время на поиски оригинальных решений в бутиках или супермаркетах. Ассортимент продукции не оставит равнодушными самых искушенных покупателей и даже профессиональных флористов:

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Оригинальные современные решения и винтажные варианты.

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