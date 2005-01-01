|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Искусственные цветы для украшения интерьера
Профессиональные флористы достаточно часто используют в работе долговечные и практичные, в сравнении с живыми растениями материалы. Такая категория декора, как искусственные цветы сегодня настолько обширная, что невозможно отказаться от их использования для оформления интерьеров.
Как профессиональные дизайнеры, так и рядовые люди, трепетно относящиеся к уюту, в окружающей их обстановке, используют искуственные цветы в оформлении:
Наличие и применение современным материалов, позволяет сегодня создавать из них трудно отличимые от естественных композиции. Профессионально выполненный (изготовленный) букет из искусственных цветов, порой можно распознать на ощупь или с близкого расстояния.
Где следует использовать имитации живых растений
Конечно, когда речь заходит о торжественном мероприятии, пышной свадьбе, искусственные букеты будут явно не к месту. Зато в качестве так называемого повседневного оформления они подойдут и внесут в самое обычное помещение праздничное настроение. Дополнительно следует учитывать и практичную сторону:
Если купить искусственные букеты, то вспомнить о необходимости ухода за ними можно только во время проведения генеральной уборки. Большинство из них просто можно стирать в мыльном растворе, а затем высушивать без опасения потери ими цвета и формы. Они не боятся перепада температур, воздействие солнечного света и повышенной влажности воздуха, поэтому с их помощью можно декорировать даже балконы или лоджии.
Декор под искусственные растения
В отличие от среза живого цветка, требующего размещения в емкости, наполненной водой, с имитациями дело обстоит гораздо проще. Купить букет искусственных цветов можно с вазочкой или приобрести декоративную подставку самостоятельно и отдельно на свой вкус.
Такой декор для дома и сада можно подобрать с помощью онлайн каталога магазина «MissDecor» не затрачивая свое время на поиски оригинальных решений в бутиках или супермаркетах. Ассортимент продукции не оставит равнодушными самых искушенных покупателей и даже профессиональных флористов:
Все представленные на страницах каталога наименования можно не только внимательно рассмотреть с помощью четких цветных фотографий, но и приобрести непосредственно на сайте магазина. Для индивидуальной консультации на ресурсе предусмотрена опция связи с профессиональным флористом. Опытный специалист поможет составить искусственный букет и подобрать под него необходимый декор.
Покупателям предоставляется гарантия качества, и возможность оформить заказ доставки по указанному адресу. Доставка проводится в любые регионы страны и в самые сжатые сроки.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com