Зеленський анонсував введення спеціальних премій і іпотеку для молоді

Глава держави пообіцяв реалізувати свої передвиборчі обіцянки.

В Україні планують ввести іменні стипендії для студентів і спеціальні премії в 2021 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, народними депутатами та представниками Офісу президента.

Як повідомляє прес-служба глави держави, окремо учасники наради зупинилися на підтримку представників бізнесу і населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Також вони акцентували увагу на співробітництві з міжнародними партнерами і обговорили ініціативи для узгодження українського законодавства з європейським.

- Коли йшли на вибори, ми обіцяли спростити умови ведення бізнесу, доступні кредити та іпотеку для молодих сімей, підвищення матеріального забезпечення. Звичайно, пандемія коронавіруса внесла свої корективи і поставила перед нами нові несподівані виклики, які вимагали негайного вирішення. Але ми не повинні забувати про наші обіцянки і реалізовувати їх для побудови успішної країни щасливих людей, - зазначив Зеленський.

Прем'єр-міністр заявив, що уряд працює над реалізацією ініціативи президента щодо іпотеки для молоді під 7%.

В кінці 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження державних премій для 86 молодих вчених.