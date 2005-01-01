Лідер КНР заявив про найбльшу економічну кризу після Другої світової

Президент Китаю виступив на Всесвітньому економічному форумі, який розпочався 25 січня.

Через пандемію коронавіруса людство зіштовхнулося з найсерйознішою економічною кризою після Другої світової війни. Про це заявив президент Китайської народної республіки Сі Цзіньпін під час онлайн-виступу на 51-ому Всесвітньому економічному форумі.

- Сьогодні одна з найважливіших завдань - посилити координацію макроекономічної політики. Країни витратили трильйони доларів на заходи на підтримку економіки, але не дивлячись на це в світі економічна ситуація як і раніше нестабільна, - сказав він.

Цзіньпін зазначив, що його країна активно допомагає іншим державам протистояти COVID-19.

- Китай до теперішнього часу надав допомогу в боротьбі з пандемією більше 150 країн і 13 міжнародних організацій, відправив 36 медичних експертних груп в нужденні країни. КНР активно бере участь у міжнародному співробітництві з вакцині, - сказав голова КНР.

Міністр уряду Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам вважає, що основний ключ до подолання економічної кризи - це вакцинація від COVID-19, однак цей шлях буде довгим.

- Ми далекі від того, щоб говорити про вихід з кризи. Ми бачимо світло в кінці тунелю, але цей тунель довгий, і ми повинні бути готові до потрясінь на цьому шляху, - сказав він.

25 січня стартував 51-й Всесвітній економічний форум. На цей раз він проходить не в швейцарському Давосі, а в онлайні через Covid-19. Захід триватиме до 29 січня. Серед ключових тем онлайн-дискусії: вплив COVID-19 на життєдіяльність людства, в тому числі на економіки країн і боротьба зі змінами клімату. Крім глав держав і урядів, в заході візьмуть участь керівники міжнародних організацій, представники бізнесу, відомі експерти в різних сферах діяльності. Очікується, що всього в форумі братимуть участь близько 1,5 тисяч осіб з 70 країн. Зокрема на форумі виступлять:

канцлер Німеччини Ангела Меркель;

президент Франції Емманюель Макрон;

глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен;

президент Європейського центрального банку Крістін Лагард;

глава МВФ Крісталіна Георгієва;

Генсек ООН Антоніу Гутерріш;

виконавчий віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс;

творець компанії Microsoft Білл Гейтс.

За даними Інтерфакс-Україна, від України на захід зареєструвалися сім представників. Зокрема, від ДТЕК - генеральний директор Максим Тимченко, голова консультаційної ради Йохан Бастін, директор з інновацій Емануеле Вольпе і радник гендиректора з міжнародних зв'язків Юлія Бурмістенка. Компанію Smart Holding представить її засновник, народний депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський і гендиректор Олексій Пертін. Також планує взяти участь представник освітнього проекту Kyiv Hub Ольга Столярчук.

У грудні 2020 року керівництво Всесвітнього економічного форуму повідомило, що в зв'язку з пандемією коронавіруса очна зустріч керівників світового бізнесу і політики пройде з 13 по 16 травня 2021 року в Сінгапурі.