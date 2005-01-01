ОПЗЖ і ЄС домовилися працювати в єдиному ключі, щоб домогтися розпуску цього складу парламенту

Позачергові вибори в Раду можуть стати реальністю в 2021 році.

Найбільші опозиційні партії країни - ОПЗЖ і ЄС - домовилися працювати в єдиному ключі, щоб домогтися розпуску цього скликати парламенту. Про це заявив політичний експерт Кирило Сазонов:

"Як пишуть українські видання, відповідну інформацію підтвердили в обох партіях.

У своїх інтерв'ю лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук неодноразово говорив, що в нинішній політичній ситуації, коли партія влади втратила довіру людей, було б розумно провести позачергові вибори в Раду, щоб перезапустити виконання тих обіцянок, з якими президент Зеленський йшов на вибори. Це питання миру на Донбасі, деолігархізація країни, відновлення економіки, підвищення добробуту українців і ін., так як "слуги народу" цими питаннями взагалі не займаються.

З Порошенко зрозуміло - він після програшу на виборах президента намагається повернутися на перші ролі і методично працює проти Зеленського по всіх фронтах, маючи захист від переслідувань, видану західними посольствами.

За моєю інформацією, Медведчук і Порошенко спробують розвалити монобільшість, щоб викликати політичну кризу і домогтися розпуску Ради. Не секрет, що у фракції "СН" є ряд депутатів, які не поділяють ідеологію президентської політсили ".

"Сам Зеленський про це знає і навіть почав говорити про це в інтерв'ю. Зокрема, днями в інтерв'ю The New York Times він фактично підтвердив факт, що зі" слугами "" працюють "фінансові групи Порошенко і Медведчука. Це не може не турбувати Зеленського, адже в разі перевиборів він втратить більшість у парламенті і перетвориться у другого Ющенко. Тому не дивуйтеся, якщо незабаром у Раді ми побачимо все частіші демарші "слуг", провали законопроектів і, можливо, навіть вихід депутатів з президентської фракції "- зазначив експерт.