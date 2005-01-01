Что такое панические атаки?

Паническая атака – это сильный приступ тяжелой тревоги и страха. Еще совсем недавно врачи ставили больным с такой проблемой диагнозы «вегетососудистая дистония», «кардионевроз» и «вегетативный криз», но сегодня специалисты уже знают, что атака страха может быть проявлением таких проблем: панические расстройства, митохондриальные заболевания, генерализованное тревожное расстройство, депрессия, фобии и т.д.

Если у вас случаются панические атаки, симптомы могут быть такими:

внезапное появление иррациональной веры в убеждение, которое позже может показаться абсурдным и даже смешным (например, «меня посадят в тюрьму за то, что я украл книгу в библиотеке»);

страх смерти;

спутанные мысли;

лихорадочные попытки найти выход из «угрожающей» ситуации;

ощущение «реальности» угрозы (вот-вот, бандиты уже перед дверью);

учащенный пульс, повышенный уровень потливости, дрожание рук, внутренняя тревога;

одышка, невозможность вдохнуть на полную грудь;

дискомфортные ощущения в желудке и кишечнике;

страх совершить неконтролируемый поступок;

чувство нереальности происходящего, деперсонализация («это не со мной»);

бессонница, ощущение покалывания в конечностях, головокружение, легкость в голове, предобморочное состояние.

Среди признаков панической атаки также можно назвать повышение температуры и давления, судороги, нарушение походки, ухудшение слуха и зрения и др. Средняя продолжительность приступа – 15-30 минут (но может длится от нескольких минут до нескольких часов), а периодичность – от нескольких раз в месяц до нескольких в день. Такие состояния возникают как бесконтрольно, так и при столкновении с травмирующими ситуациями (например, потребность попасть в общественное место для социофоба).

Первые панические атаки могут привести к формированию «страха атак», вследствие чего пациент начинает избегать «опасных» ситуаций, что ведет к ограничению его поведения.

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Часто пациенты, пережившие паническую атаку, начинают «ходить по врачам». К сожалению, это может не дать никакого результата, ведь не все специалисты могут помочь справится с недугом (но врача все же стоит посетить, ведь атаки могут иметь медицинскую причину). Если у вас случаются панические атаки, а причина неизвестна, обращайтесь к опытному швейцарскому психотерапевту. Основательница Psyсholounge.net и создательница уникальной дигитальной терапии – врач Людмила Метелешко – гарантирует результат:

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