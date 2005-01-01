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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Что такое панические атаки?
Паническая атака – это сильный приступ тяжелой тревоги и страха. Еще совсем недавно врачи ставили больным с такой проблемой диагнозы «вегетососудистая дистония», «кардионевроз» и «вегетативный криз», но сегодня специалисты уже знают, что атака страха может быть проявлением таких проблем: панические расстройства, митохондриальные заболевания, генерализованное тревожное расстройство, депрессия, фобии и т.д.
Если у вас случаются панические атаки, симптомы могут быть такими:
Среди признаков панической атаки также можно назвать повышение температуры и давления, судороги, нарушение походки, ухудшение слуха и зрения и др. Средняя продолжительность приступа – 15-30 минут (но может длится от нескольких минут до нескольких часов), а периодичность – от нескольких раз в месяц до нескольких в день. Такие состояния возникают как бесконтрольно, так и при столкновении с травмирующими ситуациями (например, потребность попасть в общественное место для социофоба).
Первые панические атаки могут привести к формированию «страха атак», вследствие чего пациент начинает избегать «опасных» ситуаций, что ведет к ограничению его поведения.
Лечение панических атак в Psyсholounge.net
Часто пациенты, пережившие паническую атаку, начинают «ходить по врачам». К сожалению, это может не дать никакого результата, ведь не все специалисты могут помочь справится с недугом (но врача все же стоит посетить, ведь атаки могут иметь медицинскую причину). Если у вас случаются панические атаки, а причина неизвестна, обращайтесь к опытному швейцарскому психотерапевту. Основательница Psyсholounge.net и создательница уникальной дигитальной терапии – врач Людмила Метелешко – гарантирует результат:
В Psyсholounge.net также можно купить курсы по лечению социофобии, генерализованного тревожного расстройства, агорафобии и эмоционального выгорания.
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