Кабмін опублікував постанову про зниження тарифу на газ

За підрахунками уряду, українці отримуватимуть платіжки на 500 гривень менше.

Прес-служба Кабінету міністрів України оприлюднила постанову про введення для побутових споживачів граничної ціни на газ в розмірі 6,99 грн / куб. м. Документ опублікований на урядовому порталі.

У постанові №25 від 18 січня 2021 зазначено, що прийнята Кабміном абонплата за блакитне паливо повинна бути встановлена для населення на час дії карантину в Україні - в період з 1 лютого 2021 року, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

- Встановити граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точках виходу з газотранспортної системи), - зазначено в рішенні уряду.

Також Кабмін розширив постанову №809 від 30 вересня 2021 року, якою затверджується порядок відбору постачальника "останньої надії".

На засіданні уряду 13 січня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін введе державне регулювання цін на газ для побутових споживачів, яка буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону. В результаті ціна блакитного палива буде знижена.

Раніше президент України Володимир Зеленський дав доручення Кабміну знизити ціни на газ для населення. З такою ініціативою глава держави виступив після того, як жителі декількох областей вийшли на акції протесту.

Уряд на позачерговому засіданні 18 січня затвердив тариф на газ для населення. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, в середньому платіжка за блакитне паливо знизиться на 500 гривень.