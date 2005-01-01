"Слуги народу" запропонували карати за прояви сексизму

У Раду направили два законопроекти, якими передбачено заборону і покарання за упереджене ставлення до людей або дискримінацію за ознакою статі.

Народні депутати від "Слуги народу" внесли в Раду законопроекти №4598 і №4599, якими просять на законодавчому рівні встановити поняття "сексизм", прирівняти його прояви до дрібного хуліганства і садити за це на 7-15 діб.

Люди, які вважають себе постраждалими від сексизму, зможуть скаржитися в органи державної влади, поліцію або звертатися до суду. В законопроектах дискримінації за статевою ознакою просять прирівняти до дрібного хуліганства. Якщо їх приймуть, то за сексизм загрожують штрафи від 10 до 20 неоподатковуваних податком мінімумів, або громадські роботи від 30 до 40 годин або адміністративний арешт до 7 діб. За повторне порушення загрожує штраф до 6800 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

Згідно з документами, сексизм - це будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірше через свою стать.

Ці дії можуть бути спрямовані на:

порушення власної гідності або прав людини або групи людей;

заподіяння сексуальної, психологічної шкоди або страждання особі або групи осіб;

створення загрозливого, ворожого, принизливого чи образливого середовища;

перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;

підтримку і посилення гендерних стереотипів.

Сексизм не зважає:

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

особливі вимоги з охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я;

позитивні дії.

Серед 10 авторів документів - Галина Третьякова, відома своїми висловлюваннями про "дітей дуже низької якості" і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, який назвав колегу по партії Ірину Аллахвердиева "корабельною сосною".