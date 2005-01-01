У Закарпатській області всі місцеві ради скасували регіональні мови

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

Угорську, румунську та русинську мови позбавили статусу регіональних в усіх районах Закарпатської області. Останнім таке рішення прийняла Берегівська районна рада. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в Фейсбук.

- Отримав листа від Закарпатської обласної прокуратури, де сказано, що скасовані рішення Берегівського та Виноградівського районних рад про функціонування регіональних мов, - розповів він.

Раніше Солотвинська міськрада Закарпатської області скасувала подібне рішення сільської ради. Таке ж рішення прийняв і Старобільська міськрада.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Протягом 6 місяців з дня дії цього закону всі органи державної влади та місцевого самоврядування повинні були привести свої нормативні акти у відповідність. Однак, незважаючи на це, окремі органи на місцях продовжували вести справи і приймати рішення на регіональній мові, порушуючи чинне законодавство.

У листопаді 2020 року уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів місцевих рад, щоб вони скасували регіональні мови в своїх районах. Також він направив відповідний лист генеральному прокурору Ірині Венедиктовій.

Довідка

У грудні 2012 року Закарпатська обласна рада, відповідно до закону "Про основи державної мовної політики", підтвердила регіональний статус угорської, румунської та русинської мов.

Угорська мова стала регіональною в місті Берегово і на території Берегівського району, а також у Виноградівському районі, румунська - в селі Біла Церква Рахівського району Закарпатської області.