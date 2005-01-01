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Услуга аренды автомобиля с водителем

Практичные пользователи могут подумать, что речь идет об очередном маркетинговом ходе конкурирующих между собой таксомоторных компаний. Данное мнение будет ошибочным, услуга аренда авто с водителем отличается от такси по сути. Понять это достаточно просто на этом сайте, ознакомившись с услугой аренды авто с водителем и сравнить формы оплаты сотрудников данных видов перевозок пассажиров:

  1. Таксист – принцип работы построен на выполнении плана. Определенную (фиксированную) сумме денег он должен сдавать после смены. Выполнить его достаточно трудно, отсюда агрессивная манера езды, нарушение скоростного режима и правил, безосновательные требования оплатить простой в пробках, отсутствие какой-либо заинтересованность быть вежливым с пассажирами, иметь опрятный внешний вид, предоставлять машину в чистом виде.
  2. Водитель арендованной машины – изначально просто заинтересован выполнить работу в неспешном темпе, без какой-либо суеты и намека на превышение допустимой скорости. Ему просто выгодно оказать пассажиру любые дополнительные услуги - донести тяжелый багаж, дождаться с клиентом задерживающийся авиарейс, изменить маршрут для осмотра достопримечательностей столицы или прокатить по ее окрестностям.

Следует добавить, что арендованный транспорт подается непосредственному клиенту в полностью подготовленном для его обслуживания состоянии – проверен на исправность механиком, с чистым кузовом и салоном. Такси безусловно тоже проходят данные процедуры, но только перед заступлением на смену и рассчитывать на опрятность и гарантию исправности не приходится.

автомобиль с водителем

Комфорт, престиж и доступная стоимость

Основным правилом услуги «аренда легковой машины с водителем», является предоставление максимально комфортных условий для клиента в процессе поездки. Это означает, что арендованный автомобиль будет иметь максимальную комплектацию салона:

  • Сплит система и обогреватель сидений.
  • Качественная музыка.
  • Зарядка для телефона.
  • Удобные кресла.
  • Навигация для прокладки оптимального маршрута.

Следует учитывать, что приехать на встречу, деловое или личное свидание, на машине высокого класса (модель подбирает сам клиент) с личным водителем, а не в бюджетом такси, будет гораздо престижнее. Заявить о статусе таким образом может любой предприниматель или общественный деятель.

Самый последний вопрос - касается стоимость аренды. Доступность для личного бюджета лучше изучить путем сравнения с затратами на поездки, когда используются другие варианты:

  • Содержание личного автомобиля - топливо, налог, уход и техническое обслуживание.
  • Такси - с постоянными требованиями доплат за ожидание, пробки, выходные дни, удаленность конечной точки поездки.

Если автомобиль требуется лишь несколько раз в неделю, для не регулярных поездок, вариант с арендой будет гораздо предпочтительнее. Оформить ее можно в онлайн формате с помощью сайта компании «DLS Taxi». Услуга аренды предоставляется в почасовом или посуточном формате на усмотрение самого заказчика.

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