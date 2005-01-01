Услуга аренды автомобиля с водителем

Практичные пользователи могут подумать, что речь идет об очередном маркетинговом ходе конкурирующих между собой таксомоторных компаний. Данное мнение будет ошибочным, услуга аренда авто с водителем отличается от такси по сути. Понять это достаточно просто на этом сайте, ознакомившись с услугой аренды авто с водителем и сравнить формы оплаты сотрудников данных видов перевозок пассажиров:

Таксист – принцип работы построен на выполнении плана. Определенную (фиксированную) сумме денег он должен сдавать после смены. Выполнить его достаточно трудно, отсюда агрессивная манера езды, нарушение скоростного режима и правил, безосновательные требования оплатить простой в пробках, отсутствие какой-либо заинтересованность быть вежливым с пассажирами, иметь опрятный внешний вид, предоставлять машину в чистом виде. Водитель арендованной машины – изначально просто заинтересован выполнить работу в неспешном темпе, без какой-либо суеты и намека на превышение допустимой скорости. Ему просто выгодно оказать пассажиру любые дополнительные услуги - донести тяжелый багаж, дождаться с клиентом задерживающийся авиарейс, изменить маршрут для осмотра достопримечательностей столицы или прокатить по ее окрестностям.

Следует добавить, что арендованный транспорт подается непосредственному клиенту в полностью подготовленном для его обслуживания состоянии – проверен на исправность механиком, с чистым кузовом и салоном. Такси безусловно тоже проходят данные процедуры, но только перед заступлением на смену и рассчитывать на опрятность и гарантию исправности не приходится.

Комфорт, престиж и доступная стоимость

Основным правилом услуги «аренда легковой машины с водителем», является предоставление максимально комфортных условий для клиента в процессе поездки. Это означает, что арендованный автомобиль будет иметь максимальную комплектацию салона:

Сплит система и обогреватель сидений.

Качественная музыка.

Зарядка для телефона.

Удобные кресла.

Навигация для прокладки оптимального маршрута.

Следует учитывать, что приехать на встречу, деловое или личное свидание, на машине высокого класса (модель подбирает сам клиент) с личным водителем, а не в бюджетом такси, будет гораздо престижнее. Заявить о статусе таким образом может любой предприниматель или общественный деятель.

Самый последний вопрос - касается стоимость аренды. Доступность для личного бюджета лучше изучить путем сравнения с затратами на поездки, когда используются другие варианты:

Содержание личного автомобиля - топливо, налог, уход и техническое обслуживание.

Такси - с постоянными требованиями доплат за ожидание, пробки, выходные дни, удаленность конечной точки поездки.

Если автомобиль требуется лишь несколько раз в неделю, для не регулярных поездок, вариант с арендой будет гораздо предпочтительнее. Оформить ее можно в онлайн формате с помощью сайта компании «DLS Taxi». Услуга аренды предоставляется в почасовом или посуточном формате на усмотрение самого заказчика.