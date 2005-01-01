|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Услуга аренды автомобиля с водителем
Практичные пользователи могут подумать, что речь идет об очередном маркетинговом ходе конкурирующих между собой таксомоторных компаний. Данное мнение будет ошибочным, услуга аренда авто с водителем отличается от такси по сути. Понять это достаточно просто на этом сайте, ознакомившись с услугой аренды авто с водителем и сравнить формы оплаты сотрудников данных видов перевозок пассажиров:
Следует добавить, что арендованный транспорт подается непосредственному клиенту в полностью подготовленном для его обслуживания состоянии – проверен на исправность механиком, с чистым кузовом и салоном. Такси безусловно тоже проходят данные процедуры, но только перед заступлением на смену и рассчитывать на опрятность и гарантию исправности не приходится.
Комфорт, престиж и доступная стоимость
Основным правилом услуги «аренда легковой машины с водителем», является предоставление максимально комфортных условий для клиента в процессе поездки. Это означает, что арендованный автомобиль будет иметь максимальную комплектацию салона:
Следует учитывать, что приехать на встречу, деловое или личное свидание, на машине высокого класса (модель подбирает сам клиент) с личным водителем, а не в бюджетом такси, будет гораздо престижнее. Заявить о статусе таким образом может любой предприниматель или общественный деятель.
Самый последний вопрос - касается стоимость аренды. Доступность для личного бюджета лучше изучить путем сравнения с затратами на поездки, когда используются другие варианты:
Если автомобиль требуется лишь несколько раз в неделю, для не регулярных поездок, вариант с арендой будет гораздо предпочтительнее. Оформить ее можно в онлайн формате с помощью сайта компании «DLS Taxi». Услуга аренды предоставляется в почасовом или посуточном формате на усмотрение самого заказчика.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com