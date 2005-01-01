Get 200 – іспити з англійської, це легко!

Інтернет-книгарня Bookletka зібрала великий асортимент навчальної та наукової літератури. Зібрані тут книги допущені до навчального процесу Міністерством освіти і науки України, вони виконані згідно з усіма вимогами державної освітньої програми та використовуються в початкових, середніх й вищих навчальних закладах. З їх допомогою вдасться швидше, легше і краще опанувати знаннями з відповідного предмету, оволодіти спеціальними навиками, збагатити свій багаж знань і розширити кругозір. Саме тому, вони являються незамінними для учнів та студентів. Окрім того, навчальні посібники та методична література стане в нагоді вчителям і викладачам, полегшивши їхню клопітку і складну роботу. Користуючись ними, педагоги зможуть надати більш якісний і високий рівень знань, та ефективніше проводити свої заняття.

Серед великої кількості навчальної літератури, хочемо запропонувати Вашій увазі книгу Get 200. Це унікальний сучасний підручник, незамінний помічник в підготовці до екзаменів. Його розроблено групою авторів всесвітньовідомого видавництва Macmillan Publishers (Macmillan Ukraine). Він створений з метою якісної підготовки старшокласників задля успішного складання іспитів з англійської мови. Завдяки йому, у них не виникне труднощів з проходженням Державної підсумкової атестації чи Зовнішнього незалежного оцінювання.

Get 200 в повній мірі відповідає вимогам навчальної програми з англійської мови. Посібник має чітку й зрозумілу структуру, в якій легко орієнтуватися. Його матеріал розподілено на два рівні різної складності – базовий і поглиблений. Враховуючи такий розподіл, слід зазначити, що посібник ідеально підходить для загальноосвітніх закладів і шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Інформація яка розрахована на сприйняття учнями з базовим рівнем підготовки охоплює 12 занять, інформація для учнів які займаються поглибленим вивченням англійської мови, розподілена на 16 занять. Кожне занять містить низку доцільно підібраних матеріалів. Наприклад, тут прописаний комплекс лексико-граматичних вправ, а два розділи «Revision» пропонують узагальнені дані для кожного рівня. Окрім того, пропонується цілий ряд спеціальних текстів, що допоможуть перевірити в учнів якість отриманих знань. Лінгвістичний матеріал підібраний вкрай вдало, для правильного виконання вправ наведено слушні поради, присутня добірка корисних фраз, складено список лексичних одиниць і тексти різноманітних жанрів.

Загалом, підручник вийшов надзвичайно корисним і на практиці доказав свою ефективність, замовити його можна на сайті Буклетка: https://www.bookletka.com/get-200-21000.html