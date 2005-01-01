Церква розповіла, як радіти на свята

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Для чого потрібні свята? Не замислюючись, більшість відповість: для веселощів і відпочинку. І тут не посперечаєшся. Але чи не шкідливо веселощі?

Як правило, святкові дні нам даються як якийсь перепочинок перед наступним кидком, можливість відновити сили, зібратися з думками, поспілкуватися з близькими. Загалом, відпочити.

Якщо ж свята перетворити в суцільну витрату сил, часу, коштів, то вони нададуть нам ведмежу послугу і будуть в результаті важче найважчих робочих буднів, і знадобиться більше сил, щоб вийти з них працездатним і відновленим, щоб залатати пробоїни в нашому здоров'ї і стані .

А якщо ми йшли до цих свят дорогою посту, робили зусилля над собою, намагалися, то все з працею придбане швидко і непомітно розгубиться.

Як же проводити свята? Радісно і спокійно. Щасливий той, у кого мирне серце. Чи не розгубіть тишу навіть в галасливій компанії. Чи не киньте її до ніг тих, хто не має потребу в ній і, можливо, її не оцінить.

Не зраджуйте себе. Досвід показує, що ми цікаві оточуючим, коли залишаємося вірними своїм принципам. Це зовсім не означає бути зарозумілим, дратівливим, похмурим. Чи не відчиняйте двері храму своєї душі для всякого, а впускайте тільки тих, хто щиро зацікавлений в вас.

Свято - це пауза. У житті обов’язково повинні бути паузи. Такі паузи, коли з вами нічого нe відбувається, коли ви просто сидитe і дивитесь на світ, а світ дивиться на вас.