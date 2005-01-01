Как правильно выбрать краску для ваших волос?

Если вы хотите покрасить волосы и изменить стиль, то нужно большое внимание уделить выбору краски. Благодаря правильно подобранному цвету, можно значительно моложе выглядеть и получить непревзойденный эффект.

Где можно покрасить волосы?

Если вы красите волосы впервые, то стоит выбрать салон. Мастер осмотрит волосы и подберет нужный тон. В частности, можно обратить внимание на палитру Гарньер Колор Сенсейшн . Вы можете подобрать именно тот оттенок, который вам нужен, а можно смешать несколько, чтобы получить нужный тон. Однако, стоит сохранять все пропорции, чтобы тон был именно такой, какой нужен.

Если вы хотите сэкономить, то стоит покраситься дома, поскольку для этого нужно будет лишь купить краску. В упаковке будут все необходимые компоненты, а именно:

Краска;

Окислитель;

Перчатки.

Если вы выбираете краску, то вам нужно знать:

Для какого типа волос вы выбираете;

Какой именно тон вы хотите получить;

Если вы хотите кардинально поменять цвет волос, например, из блондинки в брюнетку, то следует обратиться в профессиональный салон, так как самостоятельно может быть сложно достичь желаемого эффекта;

Зарисовать седину или просто покрасить волосы тоником;

Хотите краску с аммиаком или без. Разница в таком типе краски заключается в том, что краска с аммиаком проникает внутрь волоса, и меняет структуру. Однако, она долго держит, например до 8 недель. Если вы выбираете краску без аммиака, то она не будет вредить волосам, однако, держаться будет меньше времени.

Какие есть типы внешности?

Когда вы выбираете краску, то нужно учесть ваш тип внешности, поскольку для определенных типов подходят не все цвета, и если вы хотите получить нужный результат, то стоит узнать ваш тип, и только тогда выбирать цвет краски.

Различают такие типы внешности:

Холодный - к этому типу можно отнести разнообразные холодные оттенки цветов, а также черный или серебряный блонд;

Теплый оттенок - для людей подходят идеально все теплые оттенки, например каштановый, рыжий, медный;

Нейтральный - люди с таким типом внешности могут выбирать любой цвет, поскольку из всех вариантов каждый цвет будет им подходить.

Как подобрать краску?

Если вы не хотите менять структуру волос, а хотите лишь изменить тон на некоторое время, то стоит выбрать тоник. Он плохо закрашивает седину, однако, позволяет на некоторое время изменить цвет волос, например желтый, голубой, розовый, зеленый. Тоник быстро смывается, поэтому вы сможете часто менять цвет волос, чего нельзя будет сделать с краской, которая содержит аммиак.

Если основная задача — полностью изменить цвет и закрасить седину, тогда можно выбрать краску с аммиаком. Она меняет структуру волос, а также проникает внутрь волоса. Держаться она будет до 8 недель, однако, не так полезна для волос.

Натуральная краска – в основу таких красок входят природные компоненты, например, различные масла. Они питают волосы, а также придают им блеск и сияние. Цвет равномерно ложится по всей длине волос и хорошо носится.