У перший день 2021 року Великобританія завершила процес Brexit

Brexit почався в кінці січня 2020 року.

1 січня 2021 року Великобританія завершила процес виходу з ЄС. До цього, 30 грудня, Палата громад парламенту Великобританії схвалила торговельну угоду з Європейським союзом. За ухвалення законопроекту проголосували 521 депутат, проти - 73, пише Інтерфакс.

З 1 січня між Лондоном і Брюсселем діє режим тимчасового застосування угоди, розписаного депутатами більш ніж 1,2 тис. листах. Сам документ британська сторона вже ратифікувала. Підписали його і керівники ЄС. Крапку в цьому питанні повинен поставити Європарламент, що планується в березні.

За даними Даунінг-стріт, в рамках угоди Великобританія повернула собі контроль над кордоном, торгівлею, судовою системою і рибальськими водами.

- Угода гарантує, (...) що ми більше не підкоряємося правилам ЄС, Європейський суд не має ніякого значення, і всі наші ключові червоні лінії щодо повернення суверенітету були досягнуті. Це означає, що 1 січня 2021 року ми матимемо повну політичну і економічну незалежність, - вказали на Даунінг-стріт.

У свою чергу прем'єр-міністр країни Борис Джонсон висловив упевненість, що "це хороша угода і для всього Євросоюзу".

Згідно з положеннями угоди, Великобританія буде мати доступ до ринку ЄС, не обмежений тарифами і квотами. Однак британським виробникам доведеться враховувати стандарти, як Сполученого Королівства, так і ЄС.

Історія питання

Під час референдуму в Великобританії в 2016 році громадяни країни проголосували за вихід з ЄС. Хоча жителі Шотландії і Північної Ірландії висловилися в основному проти. 29 березня 2017 року Великобританія офіційно повідомила Європейську раду про свій намір покинути ЄС. 17 жовтня 2019 року Європейський рада схвалила угоду про "Брексит".

23 січня 2020 року документ завізувала королева Єлизавета II. 24 січня прем'єр-міністр країни Борис Джонсон підписав законопроект про "Брексит". 29 січня Європейський парламент ратифікував угоду про вихід Великобританії з ЄС.