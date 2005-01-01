Україна буде домагатися проведення нормандських переговорів у 2021 році

Про плани Києва по Донбасу і Криму розповів дипломатичний радник Володимира Зеленського.

Україна має намір домагатися проведення саміту в Нормандському форматі в 2021 році. Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква написав у матеріалі, опублікованому на українському сайті ZN.UA

- У 2021 року ми ставимо за мету провести наступний саміт в Нормандському форматі. Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру в Донбасі на українських умовах. Тут і надалі ми розраховуємо на підтримку наших партнерів по Нормандському формату - Німеччину і Францію, - написав дипломатичний радник Володимира Зеленського.

Україна націлена на збереження поточного перемир'я на Донбасі, активізацію роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін утримуваними особами, відкриття нових КПВВ, повноцінне розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках, реалізацію оновленого плану розмінування, додав Жовква.

Говорячи про Росію, заступник голови Офісу президента зазначив, що Київ наполягає на посиленні міжнародного тиску для виконання країною своїх зобов'язань.

- Санкції щодо Росії допомагають Україні в процесі мирного врегулювання, тому повинні зберігатися до повного відновлення статус-кво, над чим українська дипломатія працює нон-стоп з року в рік і в подальшому буде успішно працювати, - заявив Ігор Жовква.

Він упевнений, що в 2020 році питання Криму повернули в міжнародний порядок денний. Влітку 2021 року готується проведення Кримської платформи.

Перший саміт в Нормандські форматі для президента Володимира Зеленського пройшов 9 грудня 2019 року в Парижі. До цього останній раз лідери чотирьох країн - України, Росії, Німеччини та Франції - збиралися 19 жовтня 2016- го в Берліні.