Бонусы и поощрения игроков казино Вулкан Украина

Виртуальные залы онлайн клуба Вулкан 24 https://kasino-vulkan-24.com/ открыты, благодаря наличию официальной государственной лицензии и доступны сегодня без каких-либо ограничений всем игрокам с украинскими IP адресами. Модераторы заведения в условиях жесткой рыночной конкуренции запустили постоянно действующие поощрительные бонусные программы для:

Новичков, оформивших заявку на вступление в члены клуба.

Постоянных клиентов, принимающих активное участие в игровой жизни казино.

Посетителей, решивших вернуть часть потраченных на ставки денежных средств.

Воспользоваться одной или сразу несколькими программами может любой действующий член международного клуба Vulkan24 на свое усмотрение. Вот, что нужно сделать для их активации на практике.

Выбор и запуск бонусной программы

Все, действующие в данный момент бонусные программы представлены на странице kasino-vulkan-24.com официального сайт казино Вулкан Украина - в разделе «Виды бонусов». В список наиболее популярных среди клиентов входят:

Подарки за вступление в члены клуба – бюрократическая процедура регистрации новых клиентов, предоставляющая право играть «по-взрослому» сегодня имеет максимально упрощенный формат. Можно просто привязать аккаунт одной из социальных сетей к личному кабинету и отправить на депозит электронным переводом деньги. Щедрые подарки от модераторов зачисляются на бонусный счет нового члена клуба автоматически и сразу могут быть использованы по назначению.

Бонус на любой депозит – игроку необходимо выбрать иконку с условиями участия в программе и выполнить указанные в ней действия. Они достаточно простые – пополнить депозит своего личного кабинета до момента окончания акции на определенную сумму. В качестве бонуса модераторы зачисляют участнику бонусные средства и фри спины для проведения игровых сессий.

Турнирные состязания – борьба ведется с использованием игровых автоматов за денежный приз от спонсора или рекламодателя. Каждый запуск автомата приносит игроку баллы, набравшие их наибольшее количество, становятся победителями и делят между собой призовые деньги.

Возврат потраченных в процессе игры на электронных слотах средств – клуб Вулкан 24 возвращает своим клиентам до 10% от суммы проигранных ими за неделю денег в виде кэшбека. Процедура проводится на основании поданной самим игроком заявки.

Для принятия участия в одной из представленных бонусных программ, необходимо в представленном на официальном сайте клуба списке нажать клавишу «Активировать» и перейти в раздел изучения правил. Если определенные пункты вызовут вопросы или недопонимания, следует обращаться за разъяснениями к специалисту техподдержки клуба. Это позволит исключить возникновение недоразумений при зачислении и активации бонусных средств.

Подарки и призы данной категории могут быть использованы исключительно для проведения игровых сессий с реальными денежными ставками. Вывод на сторонние финансовые терминалы возможен только после проведения установленной правилами процедуры отыгрыша.