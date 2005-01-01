Що чекає українську економіку в 2021: прогнози економістів

Що буде з цінами і курсом валют в році, що наступив.

ВВП: як упав, так і встане

Економісти сподіваються, що ситуація з пандемією наближається до логічного завершення, тому великі потрясіння нас не чекають.

Зокрема, економіст Владислав Банків вважає, що в 2021-му економіка виросте на 1,5-2%, хоча це буде не зростання, а відновлення після пандемії за рахунок роздробу і сфери послуг.

Аналітик Данило Монін вважає - базовий прогноз зростання ВВП становить 4%, з цієї ж цифрою - 4% - згоден і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

З трохи більшим оптимізмом дивиться в майбутнє аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер, на думку якого ВВП за підсумками 2021-го може вирости на 5-6%.

- Якщо в наступному році ситуація з пандемією буде близька до логічного завершення, то ми отримаємо зростання економіки, приблизно можна порівняти з падінням в 2020-м, - вважає економіст Олексій Кущ. - З огляду на те, що за підсумками цього року падіння складе близько 5%, то за рахунок низької бази порівняння і ефекту відновлення ми можемо очікувати зростання на рівні 3-4%, а в разі реалізації оптимістичного сценарію - 5% і вище.

Набагато більш песимістично налаштований аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак, який упевнений, що в 2021-му українську економіку чекає не зростання, а падіння.

- Падіння ВВП України в 2021 році може скласти до 2%, - говорить Орищак. - в 2021-му зростання ВВП неможливе через об'єктивні зовнішні причини: наслідки пандемії, період становлення відносин Китаю і США при новій владі, період постбрекзіта. Будь-які оптимістичні прогнози на тлі темпів зростання економіки Китаю, як основного імпортера української продукції, не можуть бути однозначним орієнтиром, так як Китай не має на меті підтримати зростання інших країн. А при заміщенні торгового партнера з політичних міркувань українська економіка тут же просяде. Драйвером зростання може стати швидке відновлення Китаю після пандемії, але інші імпортери української продукції все ж знизять темпи споживання, так що стрімкого зростання у вітчизняній економіці поки не буде.

Курс: долар позиції не здасть

Данило Монін і Сергій Родлер вважають, що середній курс на наступний рік складе 29-30 грн за долар.

30,5-31 грн за долар прогнозує на кінець майбутнього року економіст Владислав Банків. За його словами, ми побачимо подальше ослаблення долара в рамках стимулювання зростання американської економіки, але гривня ослабне, бо її почнуть друкувати для фінансування непомірного бюджету.

Олександр Охрименко прогнозує курс 29-30 грн, хоча і уточнює: з економічної точки зору без участі політичних мотивів потрібно чекати ревальвацію до 25-26 грн за долар.

Глава аналітичного департаменту Forex Club Андрій Шевчишин називає три сценарії для курсу-2021: базовий 29,0-30,5 грн за долар, песимістичний 30,0 - 31,5 грн, оптимістичний 28,5-29,5 грн за долар.

- У наступному році можна очікувати курс в діапазоні 27-30 грн за долар, незважаючи на те що поки неясно, який вплив матиме фактор зовнішніх боргів, - каже Олексій Кущ. - Незрозуміло, як вони будуть погашатися, чи відбудеться реструктуризація, чи продовжиться співпраця з МВФ. Але в будь-якому випадку можна говорити, що, найімовірніше, гривня буде жити за своїм звичайним графіком: зміцнюватися до літа і послаблюватися восени і взимку. Фундаментальних факторів, які б могли штовхнути гривню на 10% в ту або іншу сторону, я не бачу.

На думку Максима Орищака, курс продажу долара в 2021 році буде близьким до 30 грн, а коливання в бік 32 грн за долар можливі в періоди, коли буде підходити час виплат за раніше взятими борговими зобов'язаннями. Відкати курсу продажу долара до 28 грн можна очікувати по сезонних причинах.

- Загальна картина така: важливим є питання зовнішньої економіки США, зокрема, відносини з Китаєм. Якщо дві провідні економіки будуть вести себе спокійно, інвестиційна привабливість країн, що розвиваються буде рости.

Інфляція: включать друкарський верстат

Олексій Кущ прогнозує для інфляції коридор в 4-7%. По-перше, пояснює експерт, це станеться за рахунок зростання цін на енергоносії, який торкнеться продуктів, транспорту і тарифів. По-друге, на тлі відновлення посткризової економіки і низької бази порівняння імпульс підштовхне вгору платоспроможність і, відповідно, ціни. По-третє, оскільки рік, найімовірніше, почнеться з локдауна, перші місяці нового року виявляться провальними по наповненню бюджету. Уряду доведеться друкувати гроші, що також спрацює на прискорення інфляції.

З колегою згоден Максим Орищак, який вважає, що інфляція в 2021 році не перевищить 4-5%. За його словами, незважаючи на ризики девальваційних стрибків через відсутність зовнішнього кредитування, інфляція в Україні буде контрольованою.

Сергій Родлер не виключає, що інфляція на тлі відкладеного споживчого попиту перевищить 6%.

На думку економіста Олександра Гаврутенко, при продовженні кризи ми можемо побачити значне підвищення інфляції, але якщо рік для економіки в цілому виявиться хороший, вона стабілізується на рівні 6-7%.

Данило Монін в якості базової інфляції називає показник 9,5%. З цими цифрами в принципі згоден Владислав Банків, який вважає, що при помірно-оптимістичному сценарії інфляція буде менше 10%.

При цьому Олександр Охріменко зазначає: враховуючи, що у нас після низької інфляції завжди відзначається зростання, можна прогнозувати цей показник на рівні 10%.