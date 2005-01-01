Е-декларування за новими правилами: суддям дозволено скаржитися на політиків

З 1 січня стартував сезон декларування доходів і витрат за підсумками 2020 року.

До 31 березня політики і чиновники повинні відзвітувати про матеріальне становище за станом на кінець 2020 року. Цей сезон е-декларування (до слова, шостий за рахунком) буде відрізнятися від попередніх. По-перше, декларантам полегшили заповнення фінансової звітності, по-друге, передбачена нова кримінальна відповідальність за внесення недостовірних відомостей в е-деклараціях.

Заповнювати стане легше

Саме під таким гаслом в останній день грудня презентував модернізований реєстр е-декларацій глава НАПКА Олександр Новіков. Близько двох тижнів доступ до Реєстру був обмежений, оскільки IT-фахівці займалися вдосконаленням (полегшували) заповнення е-декларацій для політиків, чиновників і осіб, які за законом зобов'язані декларувати свої доходи і витрати.

Ключові поновлення, крім зручного пошуку, за словами Олександра Новикова, такі. Перше - тепер персональні дані в чернетках документів не зникають, повністю переносяться з попередньої декларації! Реалізовано заповнення документів з різних пристроїв з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).

Друге - декларант може переглянути і завантажити всі подані ним документи з персональними даними в форматі HTML і PDF зі свого кабінету.

Третє - більш зручна робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП не потрібно проводити процедуру КЕП в Реєстрі декларацій.

Четверте - відтепер в Реєстрі декларацій можна подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб'єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовому вигляді, заповнюючи від руки.

- Ми також працюємо над подальшим спрощенням декларування в 2021 році і готуємо для декларантів нові довідкові матеріали, які стануть в нагоді при заповненні декларацій, - повідомили в НАПКА.

"Помилки" в е-декларації на 8,8 мільйона гривень

За недостовірне е-декларування передбачена нова кримінальна відповідальність. Після того, як Конституційний суд України в жовтні обнулив кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, народним депутатам в терміновому порядку довелося редагувати Кримінальний кодекс. 4 грудня народні обранці відновили кримінальну відповідальність за "помилки" в е-деклараціях, а через 20 днів, 24 грудня, президент Володимир Зеленський підписав даний законопроект. Тож відтепер, якщо розбіжність відомостей в декларації чиновника і реального стану справ становить від 1 млн грн до 8,8 млн грн або чиновник навмисне не подав декларацію, йому буде загрожувати штраф від 42 500 до 51 000 грн або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо така розбіжність складе більше 4000 прожиткових мінімумів, чиновнику загрожує штраф від 51 000 до 85 000 дол. або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

А ось е-декларації суддів будуть перевірятися по-особливому. 15 грудня народні депутати прийняли закон, згідно з яким запроваджено механізм скарги для судді, якщо представник Феміди відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього чиниться тиск. Повну перевірку декларацій та моніторингу способу життя суддів та суддів Конституційного суду НАПКА має погоджувати з Вищою радою правосуддя і КС.

Не виключено, що вже в 2021 році народні депутати посилять кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Справа в тому, що до прийнятого та підписаного Зеленським закону у політиків і експертів дуже багато зауважень. Зокрема, що даним документом депутати не те що ввели кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, а просто створили механізм покупки свого роду індульгенцій за право не світити в е-деклараціях суперкари і особняки.