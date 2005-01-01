Какие суши выбрать для романтического вечера дома?

Несмотря на несходство японской и украинской кухни, жители Харькова искренне полюбили кулинарные шедевры страны Восходящего Солнца. И сейчас можно без проблем заказать услугу доставка суши в офис или домой. Одним из популярных заведений в городе является ресторан «Япошка». Здесь предлагают настоящую японскую еду, приготовленную поварами, прошедшими специальное обучение.

Суши - идеальное блюдо для романтического вечера

Суши - это блюдо, основными ингредиентами которого являются рыба и рис. Продукты легко усваиваются, содержат много белка и не перегружают пищеварение. Поэтому если вы планируете провести вечер тет-а-тет, то японская кухня будет идеальным выбором.

Также стоит отметить, что японская кухня пока еще не слишком привычна в Украине. Заказывая такую еду, вы подчеркиваете особенность ситуации. Дополнительным плюсом станет красивое оформление и непривычный ритуал принятия пищи (вам придется есть палочками). Одним словом, вы легко создадите романтическую и необычную атмосферу.

При этом рестораны предлагают большой выбор суши. Это позволяет подобрать сет в соответствии с любыми вкусовыми предпочтениями.

Какие виды суши лучше всего заказать?

Окончательный выбор зависит исключительно от ваших предпочтений и вкусов вашего партнера. Еда готовится с различными видами рыбы. Вы можете выбрать семгу, угря, лосось. Изысканным вариантом станет блюдо с красной икрой, креветками или крабами.

Если же рыба вам не по вкусу, можно заказать суши с курицей. Для тех, кто хочет чего-то необычного, можно порекомендовать рис с сыром тофу или с классическим японским омлетом. Не забудьте и про напитки. Вам подойдет:

белое сухое вино;

сливовое вино;

пиво - может быть, японцы сочтут такое дополнение странным, но в Украине считают, что пенный напиток отлично сочетается с рыбными блюдами;

травяной или зеленый чай.

Если вы затрудняетесь с выбором блюда, можно попросить рекомендаций у менеджеров ресторана. Сотрудники подробно расскажут о меню, особенностях приготовления и подачи блюд, и помогут вам сделать правильный выбор. Вы также можете заказать различные дополнения, позволяющие сделать ужин более разнообразным и изысканным: салаты, соусы, десерты и т. д.

В ресторане «Yaposhka»: https://www.yaposhka.kh.ua/pizza-italiani.html вы можете заказать не только суши, но также роллы, салаты, супы, пиццу и другие блюда и напитки. Доставка производится круглосуточно в любые районы города. Согласно отзывам, «Япошка» - один из лучших ресторанов в Украине. Заказывая здесь еду, вы можете быть уверены, что получите вкусные и полезные блюда, красиво оформленные для романтического вечера.