Шкарлет запропонував залишити ЗНО для бюджетників, а для контрактників ввести тест на IQ

Міністр освіти Сергій Шкарлет запропонував залишити ЗНО для абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів на бюджетні місця. Для претендентів на платне навчання Україна могла б ввести подобу тесту на IQ.

- Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть здавати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання ... Дуже умовно - як тест на IQ. У багатьох країнах це є (наприклад, США, Ізраїль, Японія). Що для нас важливо: поставити якомога більше перепон до вступу в установи вищої освіти дати випускникові конкурентні переваги? Є країни з іншим підходом, де УВО приймають усіх без розбору, але в процесі навчання на першому, другому, третьому, випускному курсі нездатних учнів відсівають. Важливо адже, які конкурентні переваги людина отримає після того, як закінчив вчитися, для того, щоб йти далі і показати всі свої кваліфікаційні здібності, заявити про себе як про фахівця високого рівня. Вважаю, що в Україні подібна, але своя модель, можлива, - сказав він в інтерв'ю "Країні".

За словами Шкарлета, ЗНО ввели як інструмент антикорупційної політики, коли ліцензійних місць у вузах було значно менше, ніж охочих вступати. Сьогодні картина прямо протилежна.

- Ліцензійних місць в Україні - під 1 мільйон, а які вступатимуть - 300 тисяч ... Основна проблема - демографія. Просто немає вже стільки випускників, - заявив він.

Міністр розповів, що в 2020 році Україна підвищила держзамовлення на IT-спеціальності на 30%. Потрібні також складні інженерні спеціальності, але на них не йдуть абітурієнти, тому що вчитися складно. Держзамовлення на менеджерів, економістів, держуправління було істотно знижено.

Міносвіти формує старшу профільну школу. У школі і в профтехучилищах буде профілізація, акценти з предметів з 10 по 12 клас, уклав Шкарлет.