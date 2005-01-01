УЗД легень та діагностика коронавірусу

Ультразвукове дослідження дозволяє вивести на екран зображення внутрішніх органів та оцінити їх стан. Перевагою цього виду діагностики являється неінвазивність та відсутність радіаційного навантаження на організм. Завдяки цьому, УЗД легень у Львові може бути проведено повторно кілька разів підряд протягом короткого проміжку часу.

Якщо Ви отримали направлення на процедуру або ж хочете зробити профілактичне обстеження варто відвідати медичний центр Уросвіт записатись на УЗД легень можна на сайті або по телефону. В цьому закладі ультразвукову діагностику здійснюють із використанням найновіших апаратів. Висококваліфіковані лікарі завжди ставлять точні діагнози, що дозволяє провести ефективне лікування.

Як працює УЗД-апарат

Як говорить сама назва, робота цього апарата базується на використанні ультразвукових хвиль. Портативний датчик продукує високочастотні хвилі, які проходячи крізь шкіру, органи та інші внутрішні тканини. Опісля, вони відбиваються від структур організму і фіксуються пристроєм. Завдяки цьому, на екран виводиться рухоме чорно-біле зображення, яке записує та оцінює лікар.

У яких випадках потрібно зробити УЗД легень

Перш ніж записуватися на УЗД легень рекомендується проконсультуватися зі спеціалістом. Ваш сімейний лікар або отоларинголог повинен вирішити, чи є необхідність проводити таке дослідження. У більшості випадків, на процедуру відправляють якщо присутні наступні симптоми:

відхаркування значної кількості мокротиння невластивих кольорів чи консистенції;

підозра на онкологічне захворювання (в таких випадках рентген може бути протипоказаний);

підозра на пневмонію;

травми грудної клітини (падіння, діагностований перелом ребер та інше);

тривалий кашель;

задишка;

раптові больові відчуття в районі грудної клітки;

інше.

Під час вагітності ультразвукова діагностика може стати єдиним можливим методом дослідження, який не зашкодить здоров’ю матері та дитини.

Чи можливо діагностувати КОВІД-19 за допомогою ультразвуку

Ультразвукова діагностика дозволяє визначити специфічні зміни в легенях викликані саме коронавірусом, а також виключити інші причини проблем із диханням. Крім того, у випадку, якщо пацієнт підключений до апарату штучного вентилювання легень, УЗД може стати єдиним можливим методом дослідження змін у органах хворого.

Як відбувається процедура ультразвукового дослідження легень

Пацієнт повинен лягти на спину або живіт, відповідно до вказівок лікаря. На досліджувану область тіла буде нанесена прозора речовина гелевої консистенції, яка забезпечує плавне скользіння портативного датчика по шкірі хворого. Також даний гель сприяє проникненню ультразвукових хвиль крізь шкіру.

Проводячи переносним пристроєм по шкірі, лікар буде спостерігати за зображенням, яке з'являтиметься на екрані. Після аналізу та оцінки побаченого, спеціаліст встановить діагноз та призначить лікування.

Варто зазначити, що процедура абсолютно безболісна та неінвазивна.