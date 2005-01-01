Робота в Польщі для жінок: як законно влаштуватися

Не потрібно вважати, що робота в Польщі для жінок складається лише з мало оплачуваних та простих посад. Українських дівчат з радістю чекають як на великих підприємствах, так і в дрібних організаціях, де можна заробляти від 700 євро.

Законне працевлаштування

Законна робота у Польщі є важливою як для українських громадян, так і для наймача. Українці, працюючи незаконно, піддають себе покаранню штрафом в розмірі не менше 1000 злотих та отримують рішення про обов'язкове повернення. Роботодавець, приймаючи нелегально іноземного громадянина для виконання роботи, піддає себе кримінальної відповідальності за правопорушення.

Іноземний громадянин, який приїхав до Польщі для працевлаштування, повинен подбати про те, щоб його перебування було легальним. При цьому наймач повинен отримати документи, що дозволяють іноземному громадянину працювати в республіці, які аргументують видачу візи або дозволу на тимчасове перебування в цій країні для цього офіційного відвідування. Роботодавець при цьому повинен зберегти ксерокопії документів, які підтверджують легальне проживання українця в республіці.

Найчастіше українці можуть працевлаштуватися в цій республіці, якщо знаходяться на законно виданих документах та мають на руках дозвіл на працевлаштування, єдине що воно не буде потрібно, якщо вони мають дозвіл на тимчасове перебування в країні та роботу або дозвіл на тимчасове перебування для роботи по вузькій спеціалізації .

Коли не потрібна видача дозволу

Дозвіл видається компетентним органом, це дозволяє українцям працювати в умовах, які вказані у виданому документі. Цей дозвіл дається за заявою керівника фірми, що має намір працевлаштувати іноземця. Документ дається воєводою.

Дозвіл на роботу не потребується, якщо іноземець має:

дозвіл на постійне перебування в Республіці Польща;

статус члена семи громадянина ЄС/ЄЕП /Швейцарії;

угода на перебування з гуманітарних причин;

дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС в Польщі;

дозвіл на тимчасове перебування для навчання;

дозвіл на тимчасове перебування для возз'єднання c сім'єю;

угода на толерантне перебування в Польщі.

Як можна отримати робочу візу

Щоб отримати робочу візу необхідно додати до анкети дозвіл на роботу або документальне підтвердження наймача про намір працевлаштувати українця на роботу, якщо дозвіл на роботу не потрібно. Цей пакет документації іноземець отримує від роботодавця.

Загальний дозвіл на тимчасову роботу

Українці, які легально перебувають в Польщі та їх основна мета – це постійна робота, можуть звернутися за дозволом на тимчасове перебування в цій країні та роботу або за дозволом на тимчасове перебування в республіці для роботи за фахом, що вимагає особливої кваліфікації.

Всі дозволи дає тільки місцевий воєвода в так званому єдиному порядку подачі заяви на працевлаштування. Результатом є видача документа, який дає право українським громадянам перебувати та працювати в Польщі без додаткового дозволу.