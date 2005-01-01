Війни майбутнього: Термінатор і повстання машин - вже давно не фантастика

Конфлікт в Нагірному Карабасі приблизно показав, як будуть проходити збройні конфлікти завтрашнього дня.

Війна в Карабасі, крім своєї стрімкості і кровопролитності (обидві сторони в сумі втратили більше 5 тисяч солдатів), стала своєрідним прикладом того, як будуть вестися війни в майбутньому.

Психологічна війна і безпілотники

"Європа повинна уважно вивчити військові уроки цього конфлікту і не розглядати його як незначну війну між бідними країнами", - попереджає Густав Грессель, аналітик Європейської ради з міжнародних відносин.

А французьке видання Le Monde виділив з цього конфлікту основні нововведення, які будуть активно застосовуватися в майбутніх військових конфліктах.

"Атакуючі безпілотники, психологічна війна в соціальних мережах: перевага Азербайджану в протистоянні з Вірменією пояснюється технологічним проривом. Це може послужити уроком для європейських армій", - пише газета.

До конфлікту в Нагірному Карабасі вірменська армія вважалася більш ефективною, більш вмотивованою і краще контролює місцевість. Але в останні роки Азербайджан придбав великий сучасний військовий арсенал і ретельно підготував свої операції за підтримки Туреччини. За 11 місяців Баку імпортував турецьке обладнання на 256 млн доларів, в тому числі 6 ударних безпілотників Bayraktar. Крім цього, азербайджанське військове керівництво скористалося технологічними досягненнями і турецьким досвідом, який Анкара придбала у війні в Сирії.

Під час операції під назвою "Весняний щит" в березні 2020 року, коли турецька і сирійська сторони вступили в пряме протистояння, вперше в великій кількості були задіяні ударні безпілотники, артилерія, системи радіоелектронного придушення і спеціальні підрозділи, що відповідають за атаку або спостереження за противником.

Тоді режим Башара Асада втратив 124 танка і бронетранспортера. Штаби, склади боєприпасів і шляхи постачання сирійської армії були зруйновані. Армія Асада постраждала від тієї ж технологічної відсталості, що і вірменські збройні сили в Нагірному Карабасі. Мова про обладнання радянських часів, відсутності підтримки з повітря, нездатності протистояти засобів радіоелектронної боротьби і загроза з боку безпілотників.

Безпілотники турецького та ізраїльського виробництва дозволили азербайджанцям розпізнавати вірменські позиції до того, як обстріляти їх звичайною артилерією і позбавити постачання. І, як в Сирії або Лівії, російські системи ППО виявилися неефективними проти цих невеликих апаратів. Вірменія, позбавлена системи створення перешкод, здатною перервати дистанційне керування безпілотниками, навіть не розгорнула свої винищувачі-перехоплювачі Су-30. Це супроводжувалося великими втратами, тоді як втрата безпілотника не має серйозних наслідків.

Зараз в Європі тільки Франція і Німеччина мають глушники безпілотників. "Більшість армій Євросоюзу - особливо малих і середніх держав-членів - в сучасній війні впоралися б так само погано, як армія Вірменії", - робить висновок LeMonde.

"Існувало презирливе ставлення до безпілотників, в західних арміях було модно вважати, що дрони не зможуть довго виживати в просторі високої напруженості і що бойові літаки залишаться королями неба. Однак сталося прямо протилежне", - вважає військовий експерт Мішель Гойя.

Роботи і штучний інтелект

Смертоносні зіткнення в Нагірному Карабасі поклали початок новій формі психологічної війни. "Відправка сирійських найманців, задіяних Туреччиною, сприяла створенню тривожної атмосфери серед вірменського населення анклаву, а головне, посилала меседж усім противникам Анкари про її здатність мобілізувати резерв бойовиків там, де вона вважатиме за потрібне", - пише LeMonde.

Крім цього, в конфлікті в Нагірному Карабасі чи не вперше були використані соціальні мережі. Через них протиборчі сторони для залякування супротивника розміщували фотографії і відео убитих солдатів противника, які нерідко відправлялися їх сім'ям. "Передача залякування через Facebookілі YouTubeнікогда раніше не застосовувалася в такому масштабі між воюючими сторонами", - пише французьке видання.

- Дійсно, у війні в Нагірному Карабасі використовувалися нові методи ведення війни. Але це далеко не межа, в інших війнах будуть використовуватися ще більш нові засоби і методи. Кожен новий конфлікт буде нарощувати відсоток присутності роботів і штучного інтелекту в війнах, - розповів військовий експерт Олег Жданов.

Такі країни, як США, Ізраїль і Японія, вже реально відчувають штучний інтелект саме в бойовому застосуванні. Причому не в одиничних екземплярах, це цілі рої дронів, які веде або оператор з землі, або центральний комп'ютер.

Американці взагалі пішли ще далі, вони відчувають штучний інтелект в загальновійськових операціях. Це коли електронний мозок приймає рішення про бойове застосування та управління всіма елементами військової операції. Тобто він віддає накази військам, як діяти на полі бою. Іншими словами, штучний інтелект повністю контролює картину бою без участі людини. А Массачусетський університет в США взагалі почав створювати людиноподібних роботів, - розповів експерт.

Так що Термінатор і повстання машин - це вже давно не фантастика.