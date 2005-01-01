Плани Зеленського на 2021-й: прийняти Макрона в Україні і відправитися в Азіатське турне

Про міжнародні візити розповів дипломатичний радник президента.

Володимир Зеленський в 2021 році відправиться в Азіатське турне і має намір відвідати США. В Україні ж президент чекає лідерів Молдови, Франції та Італії. Про головні візити глави держави в новому році заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква написав у матеріалі, опублікованому на українському сайті ZN.UA

Першим лідером, який відвідає Україну в 2021-му, стане новий президент Молдови Майя Санду. Її чекають в Києві вже 12 січня. Дипломатичний радник Володимира Зеленського зазначив, що для Санду це буде перший міжнародний візит з моменту обрання. У першій половині 2021-го в Україні чекають президента Франції Еммануеля Макрона.

- Будемо продовжувати україно-французьку взаємодію в політичній і економічній сферах. У першій половині 2021 року ми готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона в Україні, протягом якого почнемо і ряд нових економічних проектів, - розповів Жовква.

Протягом року в Україні очікують також прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте. Володимир Зеленський у 2021 році планує візит в США, але конкретної дати поки немає.

- Ми ставимо за мету вибудувати ефективний діалог з новою адміністрацією США (обраного президента Джо Байдена) на всіх рівнях, в тому числі найвищому. На порядку денному залишається офіційний візит президента України в США. Вже зараз ми напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку повинні обговорити і почати реалізовувати вже в 2021 році. Серед важливих завдань - налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу заради подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Будемо працювати, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посилення НАТО, розширення і зміцнення безпекової підтримки України. Окремий блок питань - нові економічні проекти між Україною і США в сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій, - перерахував заступник голови Офісу.

У другому півріччі 2021 року біля українського президента заплановано Азіатське турне. За словами Ігоря Жовкви, у нас багато економічних інтересів в Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі - це і будуть основні напрямки турне.