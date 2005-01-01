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Бонусные программы казино Вулкан Бет онлайн
На официальном сайте http://вулкан-бет.com.ua игрового международного казино Вулкан Бет представлены самые различные бонусные программы, основным назначением которых является:
Все они могут быть задействованы посетителями виртуальных залов, прошедших полномасштабную регистрацию и оформивших личный кабинет действующего члена клуба. Вот, на какие бонусы и подарки следует рассчитывать клиентам.
Вступительная бонусная программа
Получить щедрые подарки от модераторов за вступление в членство клуба Вулкан Бет можно только один раз, после оформления официальной регистрации. Процедура проводится в соответствующем разделе официального сайта казино. Клиенту необходимо заполнить представленную там форму заявки:
После получения положительного ответа об успешном окончании проверки (ожидание может занять некоторое время), открыть страницу для оформления личного кабинета. Потребуется придумать индивидуальный никнейм и пароль для входа (желательно достаточно сложный).
Теперь, до момента получения подарков остается всего один шаг – активация депозита. Она проводится с помощью электронного перевода, выделенной игроком для азартного времяпрепровождения суммы денег. Как только средства будут зачислены (трансакция проводится мгновенно и без удержания комиссионных сборов), на бонусный счет клиента поступят:
Подарки отправляются в автоматическом порядке и не требуют предоставления каких-либо промокодов или дополнительных подтверждений о прохождении регистрации. В Вулкан Бет их можно получить не один раз, а трижды (после 3-х первых пополнений депозита на указанную в правилах сумму).
Накопительные баллы и кэшбек
Привлекательная бонусная программа казино, построенная по принципу поощрения активных игроков клуба. Она включает в себя одновременно 2-е опции, о которых не стоит забывать и своевременно использовать для получения подарков:
Более подробно правила действующих в казино Vulkan Bet бонусных программ представлены на главной странице официального сайта клуба. Доступ для изучения информации свободный и не требует предварительной регистрации и предоставления личных данных.
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