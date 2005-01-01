Бонусные программы казино Вулкан Бет онлайн

На официальном сайте http://вулкан-бет.com.ua игрового международного казино Вулкан Бет представлены самые различные бонусные программы, основным назначением которых является:

Приветствие новых клиентов заведения.

Поощрение активных игроков.

Все они могут быть задействованы посетителями виртуальных залов, прошедших полномасштабную регистрацию и оформивших личный кабинет действующего члена клуба. Вот, на какие бонусы и подарки следует рассчитывать клиентам.

Вступительная бонусная программа

Получить щедрые подарки от модераторов за вступление в членство клуба Вулкан Бет можно только один раз, после оформления официальной регистрации. Процедура проводится в соответствующем разделе официального сайта казино. Клиенту необходимо заполнить представленную там форму заявки:

Предоставить личные данные.

Указать адрес действующего электронного почтового ящика.

После получения положительного ответа об успешном окончании проверки (ожидание может занять некоторое время), открыть страницу для оформления личного кабинета. Потребуется придумать индивидуальный никнейм и пароль для входа (желательно достаточно сложный).

Теперь, до момента получения подарков остается всего один шаг – активация депозита. Она проводится с помощью электронного перевода, выделенной игроком для азартного времяпрепровождения суммы денег. Как только средства будут зачислены (трансакция проводится мгновенно и без удержания комиссионных сборов), на бонусный счет клиента поступят:

Денежные средства до 600 Евро.

Фри спины для бесплатного запуска электронных слотов с возможностью выиграть реальные деньги.

Подарки отправляются в автоматическом порядке и не требуют предоставления каких-либо промокодов или дополнительных подтверждений о прохождении регистрации. В Вулкан Бет их можно получить не один раз, а трижды (после 3-х первых пополнений депозита на указанную в правилах сумму).

Накопительные баллы и кэшбек

Привлекательная бонусная программа казино, построенная по принципу поощрения активных игроков клуба. Она включает в себя одновременно 2-е опции, о которых не стоит забывать и своевременно использовать для получения подарков:

Система очков – за каждую проведенную игровую сессию с реальной денежной ставкой клиенту начисляются баллы. Величина начислений зависит от статуса игрока. Набранные очки могут быть использованы для игры, получения определенных преференций (например, ускоренный вывод выигранных средств или подарочные фри спины на очередной новинке, недавно поступившей в виртуальные залы клуба от разработчиков) или обменены на реальные деньги по курсу клуба.

Возвратный кэшбек – раз в неделю азартный игрок может подать заявку на частичный возврат задействованных им для проведения ставок денежных средств. Величина возврата достигает 10%, а полученные средства могут использоваться для проведения игровых сессий.

Более подробно правила действующих в казино Vulkan Bet бонусных программ представлены на главной странице официального сайта клуба. Доступ для изучения информации свободный и не требует предварительной регистрации и предоставления личных данных.