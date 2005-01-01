Процедура сурогатного материнства

Сурогатне материнство - це комплекс заходів, спрямованих на здійснення виношування дитини жінкою, після народження якої малюк передається батькам.

Якщо відкинути всі деталі і не заглиблюватися в подробиці всього процесу сурогатного материнства https://ivfclinic.com.ua/service/surrogatnoe-materinstvo то воно полягає в декількох етапах - пошук сурогатної матері, медичне обстеження, висновок контракту, проведення процедури пересадки ембріона сурогатній матері, виношування дитини та її народження. Однак на кожному з етапів існує маса нюансів, які можуть бути перешкодами, що дозволяють сліпо діяти як генетичним батькам, так і сурогатный матері.

Вже на початковому етапі, у кожної зі сторін виникає кілька шляхів вирішення завдання. Наприклад, жінка, яка побажала стати сурогатною мамою, може звернутися в клініку, яка спеціалізується на ЕКО, де вона детально дізнається про цю програму, всі її плюси і мінуси, укладе контракт і отримає повне мед. обстеження. Або самостійно може пропонувати свої послуги через сайти сурогатних мам

Що потрібно для сурогатного материнства

кандидатка повинна бути абсолютно здоровою, з нормальною репродуктивною функцією,

в анамнезі відсутні важкі генетичні, інфекційні та запальні захворювання органів і систем;

гінекологічні операції, і аномалії розвитку статевих органів; певні критерії зростання і ваги жінки;

відсутність шкідливих звичок;

вік сурогатної матері не повинен перевищувати 35 років;

і що не менш важливо - соціально благополучне становище в цілому.

Якщо кандидатка відповідає всім критеріям, то можна сміливо переходити до заповнення попередньої анкети сурогатної матері.

Потім, безпосередньо при особистій зустрічі з менеджерами сурогатних клінік, проводиться обов'язкова консультація з психологом, який приділяє особливу увагу такому моменту як моральна підготовка сурогатної матері для передачі дитини генетичним батькам після її народження. Так як сильний стрес і психологічна травма - одні з негативних наслідків такого методу як сурогатне материнство, клініка ivfclinic.com.ua природно акцентують увагу на більш приємних аспектах цієї процедури, наприклад допомогу подружнім парам, які не можуть мати дітей, грошову винагороду протягом вагітності, після пологів і т.д.

Перед укладенням договору сурогатною матір'ю проводиться додаткове медичне обстеження сурогатної мами, результати яких заносяться в базу даних клініки, для подальшого використання.

Як відбувається сурогатне запліднення

Запліднення в даному випадку мається на увазі проведення процедури пересадки готової заплідненої яйцеклітини, попередньо взятої у жінки, яка перебуває у шлюбі, і сперми її чоловіка. В умовах, спеціально створених для сприятливого росту і розвитку ембріона в перші тижні життя, ведеться спостереження за кількістю запліднених яйцеклітин, що збільшує шанси сурогатної матері завагітніти незабаром.

Дана технологія порівнянна з невеликим оперативним втручанням, так як підготовка сурогатної матері відповідає всім критеріям преодопераційної підготовки. Поряд з цим, жінці завчасно призначається курс спеціальних препаратів стимулюючих імунітет, а так само гормонотерапію, що обов'язково потрібно знати кандидатку в сурогатні матері, адже прийом подібних ліків, тягне за собою деякі зміни в організмі.

День, в який будуть робити пересадку ембріона, призначається виходячи з даних про менструальний цикл сурмами. Вибирають найбільш сприятливий для вагітності період і проводять процедуру. Жінку, в умовах стаціонару, запрошують лягти на гінекологічне крісло, попередньо знеболити, і за допомогою ендоскопічного інструментарію в порожнину матки вводяться один або два ембріона. Якщо запліднені яйцеклітини залишаються у великій кількості їх можна використовувати в подальшому, при невдалих спробах пересадки зародків, вдаючись до допомоги кріоконсервації.

Після вдалого проведення процедури, зазвичай настає вагітність через 10-14 днів. Протягом цього часу гормональний курс прогестерону і ХГЧ (лХГ) для жінки, безперервно триває. Мабуть, це самий хвилюючий етап процедури, так як визначити наступ успішної вагітності можна тільки за допомогою клінічного аналізу крові, в якому рівень ХГЧ буде підвищуватися з кожним днем.