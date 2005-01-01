Перехід сфери обслуговування на український

Мовний омбудсмен переконаний, що ця норма закону про мову не є каральною.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що норма мовного закону про обов'язкове обслуговуванні українською мовою, яка вступить в чинність 16 січня 2021 року не є каральною. Про це 30 грудня повідомляє "Інтерфакс-Україна".

- Що стосується сфери обслуговування, то про необхідність переходу на українську знали всі, для підготовки до реалізації ст.30 було півтора року. Варто сказати, що ми отримали колосальну підтримку як з боку українських компаній, так і наших інвесторів ... Тому переконаний, що 16 січня ніякого шоку для сфери обслуговування не відбудеться, - сказав Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що дана норма закону не є каральною мірою, а скоріше - попереджувальною, щоб права кожного громадянина України на отримання інформації та послуг державною мовою було по-справжньому захищені.

- Однак це не означає, що той, хто потребуватиме інформації на будь-якій іншій мові, не отримає такої можливості. Ми за кращі можливості в рамках чинного законодавства, - підкреслив уповноважений.

Кремінь розповів, що в разі порушення права громадянина на обслуговування державною мовою, Секретаріат уповноваженого проводитиме заходи державного контролю, а саме - встановлення факту такого порушення. Далі буде надаватися 30 днів для усунення порушень, щоб вони не повторювалися в майбутньому.

Якщо ж протягом року трапляються повторні аналогічні порушення, і вони категорично не виправляються, то уповноважений має право скласти акт, потім протокол, а після винести постанову про накладення на підприємства штраф у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що зараз становить від 5,1 до 6,8 тис. грн.

- Хочу підкреслити, що штраф накладається саме на підприємства, а не на працівника. Тобто, якщо працівник дозволив собі порушення, то штраф буде стягуватися з юридичної особи. Саме тому керівництво установ в сфері обслуговування повинно бути зацікавлене в широкій інформаційній кампанії серед своїх співробітників, - додав омбудсмен. - Відповідно до плану нашої роботи на 2021 рік ми готуємося до різних форм перевірок, проте заходи державного контролю серед основних, - підкреслив він.

З 16 січня 2021 року набирає чинності 30-я стаття Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це нещодавно нагадав "мовний" омбудсмен Тарас Кремінь. Однак поки триває карантин, перевіряти сферу обслуговування, яка повністю повинна перейти на українську, не будуть. За словами Кременя, це пов'язано виключно з тим, що він не хоче піддавати своїх співробітників ризику під час пандемії.

Санкції за порушення закону буде накладати не поліція, а Уповноважений із захисту державної мови. Під штрафи потраплять не співробітник, а компанія. Якщо порушення цього закону протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, компанії доведеться заплатити штраф у розмірі від 5100 грн до 6800 грн.