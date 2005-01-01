Точки доступа – популярные устройства для организации беспроводной сети

Беспроводной точкой доступа называется устройство, которое необходимо для формирования беспроводного подключения к уже имеющейся сети (как беспроводной, так и проводной) или создания отдельной беспроводной сети. Как правило, точка доступа для связи использует популярный стандарт радиосвязи Wi-Fi, созданный еще в 1998 году. Такая технология способна обеспечивать радиус действия беспроводной связи, достигающий 200-250 м или выше.

Наилучшее качество связи формируется в условиях отсутствия существенных препятствий для распространения радиоволн. Такими препятствиями могут выступать стены, пол, потолки из бетона, металлические сооружения.

Преимущества, которые достигаются благодаря использованию Wi-Fi точек доступа:

Позволяют с минимум затрат по времени и ресурсам организовывать сеть беспроводного доступа (отсутствуют сложности, связанные с физической прокладкой кабелей);

Обеспечивают простой доступ к Интернет-сети мобильным устройствам (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.);

Подходят, как для создания «домашней сети», так и «горячих точек» связи в общественных местах (учреждениях, кафе, ресторанах, аэропортах, библиотеках и т.п.).

Стандартная точка Вай Фай состоит из трансивера (приемопередатчика), а также включает интерфейсный чип. Помимо этого, такое оборудование наделяется рядом интеллектуальных и сервисных функций.

При использовании Wi-Fi устройств необходимо учитывать, что данное оборудование работает по принципу сетевого концентратора. Иначе говоря, подключая несколько устройств к одной точке, общая полоса пропускания разделяется на число пользовательских соединений. Исходя из этого, хотя технически и отсутствуют ограничения на количество подключений, следует учитывать, какая минимальная скорость передачи информации нужна каждому пользователю.

Каких видов бывают Wi-Fi точки

По условиям использования все точки доступа можно разделить на две основные разновидности:

Внешняя точка доступа – предназначена для наружного применения; Внутренняя точка доступа – применяется для жилых, офисных и других помещений.

Внешние устройства обладают антивандальным корпусом и защитой от влияний окружающей среды (вибрационных воздействий, влажности, пыли). Другая особенность – возможность передавать данные на большую площадь покрытия за счет увеличенной мощности, разнонаправленных антенн, защиты от помех. Могут работать с множеством пользовательских устройств одновременно с сохранением высокого качества сигнала. Устанавливаются на открытых пространствах или среди большого комплекса помещений.

Внутренние точки обычно работают с покрытием в радиусе не более 250 м свободного пространства. Для обеспечения безопасности передачи данных и противодействия несанкционированным подключениям в точках используются стандарты шифрования данных, самым надежным из которых считается WPA2.

Стандарт связи Wi-Fi оборудования и его особенности

Большинство современных устройств, выпускаемых разными производителями, работают по стандарту Wi-Fi 4-го поколения 802.11n. Данный стандарт обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 600 Мбит/с (при задействовании 4-х антенн) и до 150 Мбит/с (при применении 1-й антенны). Именно с такими точками доступа совместимо на настоящее время большинство ПК, ноутбуков, смартфонов и прочих аналогичных устройств.

В прошлом пользовались популярностью стандарты первых поколений 802.11g, 802.11a и 802.11b. Хотя стандарт 802.11n существенно улучшил показатели беспроводной связи, существуют и более усовершенствованные стандарты. Например, беспроводная точка доступа с технологией 5-го поколения 802.11ac обеспечивает скорость передачи сигнала до 6,77 Гбит/с. Однако, данный стандарт не получил пока широкое распространение из-за ограничений провайдеров по скорости.

Выбор беспроводной точки доступа по техническим параметрам

Выбирая Wi-Fi точку, следует обращать внимание на ряд ее технических характеристик, к которым относятся следующие:

Стандарт связи (устройства с поддержкой 802.11n/g/b или 802.11ac/n/g/b);

Скорость передачи данных – 150 или 300 Мбит/c (большинство устройств), в целом доступны устройства со скоростью от 100 до 4300 Мбит/c;

Частотный рабочий диапазон – 2,4 или 5,0 ГГц;

Интерфейсы подключения – RJ-45 (8P8C), USB;

Количество портов – обычно от 1-го до 4-х.

В числе других важных параметров, которыми обладает Wi-Fi точка – мощность передатчика и антенный коэффициент усиления. В большинстве актуальных случаев, достаточная передающая мощность составляет около 18 дБм. Коэффициент усиления антенны определяет интенсивность сигнала по разным направлениям, при этом он снижается в моделях, где выше коэффициент направленности, из-за рассеивания сигнала.

Среди дополнительных функций, что могут иметь точки доступа, стоит отметить наличие поддержки PoE (технология Power over Ethernet) – это возможность передавать электрическое питание принимающему сигнал удалённому устройству (например, при подключении IP-видеокамеры). Также некоторые изделия снабжаются собственным FTP-сервером, позволяющим хранить в нем данные, а возможность принт-сервера дает доступ к подключенному серверу любому пользователю сети.

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