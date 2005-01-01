|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Казино Вулкан - ігрові автомати онлайн безкоштовно
На сайті vulkan777.com віртуального казино Вулкан є можливість грати в автомати онлайн безкоштовно, для кожного бажаючого. Також представлені правила проведення бонусних програм, взяти участь в яких може кожен діючий член клубу. Крім вельми щедрих подарунків для новачків, вони передбачають:
Безкоштовні фрі спіни
Практично кожен клієнт може отримати певну кількість фрі спінів - безкоштовних запусків ігрових автоматів онлайн з уже встановленою на них реальною грошової ставкою за такими параметрами:
У деяких випадках фрі спіни надаються гравцеві розробниками програмних забезпечень безкоштовних онлайн ігрових автоматів в рекламних цілях, наприклад, при надходженні в віртуальні зали клубу чергової новинки, що вимагає своєрідної «розкрутки».
Універсальні коди
Знайти коди можна на сторінці акції офіційного сайту клубу Вулкан. Заповітні цифрові комбінації можуть бути обмінені щасливчиком в розділі «Акції»:
Коди є дійсними та обмежені за часом, тому скористатися ними можуть тільки спритні і активні гравці. Також в міжнародному клубі Vulkan 777 передбачена можливість генерації (створення) індивідуального коду. Він відкриває перед гравцем ширші можливості в плані отримання призів та подарунків. Порядок його оформлення детально викладено в правилах закладу.
Промокоди з розсилки модераторів
Ще одна можливість отримати унікальний промокод (цифровий одноразовий пароль) - підписатися на розсилку новин від модераторів клубу. Разом з новинами клієнт, час від часу буде отримувати цей своєрідний щасливий квиток, який:
Усі надані офіційно оформленим клієнтам клубу подарунки можуть бути використані для проведення ігрових сесій з реальними грошовими ставками. Отримані виграші відіграються і переводяться в форматі грошей (валюту вибирає сам гравець) на депозит особистого кабінету автоматично. Вони стають доступні для виведення на сторонні фінансові ресурси (банківська карта, електронний гаманець) або подальшої гри «по-дорослому».
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com