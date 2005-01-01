Жіноче взуття: як поєднати красу та користь?

Коли мова йде про здоров’я, більшість представниць прекрасної статі замислюється про тепло ніжок. Для того, щоб захистити себе навіть у люті морозі або відлигу, радимо звернутися до перевірених виробників та купити взуття жіноче шкіряне. Якщо вибрати обновку грамотно, то вона радуватиме та служитиме не один рік. Жінки завжди прагнуть бути красивими, тому питання візуальної привабливості залишається також завжди актуальним.

Шкіра – матеріал найвищої якості

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Основними перевагами шкіряних моделей вважають:

Практичність. Шкіряні чоботи або ботинки легко витримують значне механічне навантаження, вони майже не деформуються при правильному догляді. Зносостійкість. Вироби прослужать значно довше, аніж аналоги із замінника чи інших матеріалів. Безпечність. За будь якої погоди такі чобітки чи черевики не виділятимуть небезпечні речовини. Ноги в них почуватимуться здорово та комфортно. Універсальність. В осінні холоди, морози, в період мокрої євро зими ногам буде затишно. Наявність мікропор гарантує «дихання» вашим ніжкам, вони точно не будуть пітніти. Легкість догляду. Просушування, чистка від бруду, регулярне використання відповідних засобів забезпечить моделям тривалу експлуатацію. Презентабельність. Моделі зі шкіри завжди виглядають солідно та стильно. Бездоганна якість матеріалу додає жінкам впевненості, а їхня хода стає більш легкою.

Отож, придбати шкіряну обновку для ніг — це мудра турбота про власне здоров‘я та красу. Це можливість мати універсальний низ до верхнього одягу. До того ж, фахівці радять мати в гардеробі як мінімум дві пари сезонного взуття, щоб давати йому відпочинок.

Види обробки шкіри: вражаюче різноманіття

У наш час технології обробки шкіри дозволяють пропонувати покупцям чималий асортимент взуття. Крейзі, кольорові принти, хромове дублення створює розмаїття обновок для людей різного віку і модних вподобань. Серед найбільш затребуваних технологій обробки шкіри:

Гладка. Її застосовують для шкір овець, ялівки, кіз, молодих телят. Верхній шар часом облагороджують дрібним тисненням — порохоподібним. Нубук. Матеріал з ВРХ та кіз. Обробка проходить методом хромового дублення з подальшою дрібнозернистою шліфовкою. Наппа. Найпоширеніший спосіб, при якому використовуються штучні смоли та фарба. Готовий матеріал при цьому відрізняється блискучістю, гладкістю, чудовою вологостійкістю. Крейзі. Застосування креативної обробки на фініші «crazy horse» надає взуттю зовні вигляд старуватості. Так діють тугоплавкі воски, що забезпечують водостійкість, регенерацію і оригінальний вигляд моделей. Вони подобаються прихильникам вінтажного стилю.

Існують також інші інноваційні способи обробки основи взуття, що дають змогу купувати оригінальне шкіряне взуття. За допомогою інтернет-магазинів кожна українська Попелюшка зможе за лічені хвилини підібрати гарні черевички та стати принцесою.