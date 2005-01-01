Чего следует остерегаться беременной женщине?

Беременность – это период, который полон волнений, страха и радости, ведь в организме женщины зарождается новая жизнь, за которую будущая мамочка несет ответственность. Поэтому женщине приходится менять свой образ жизни, чтобы не навредить малышу.
Запреты во время беременности
Самым важным является первый триместр, когда происходит формирование всех органов и систем ребенка, поэтому так важно женщине беречь себя именно в этот период времени, не перегружая организм физическими нагрузками, не нервничаю, правильно питаясь и принимая комплексы витаминов, например, популярный комплекс Femibion.
Среди наиболее важных запретов можно выделить:
Употребление алкоголя, курение и прием наркотических средств. Из-за этих пагубных пристрастий может возникнуть преждевременное прерывание беременности или преждевременные роды, могут развиться тяжелейшие внутриутробные пороки у ребенка.
Прием медицинских препаратов без назначения врача, потому что многие, на первый взгляд, безобидные лекарства могут вызвать тяжелейшие нарушения у ребенка или ухудшение в состоянии женщины.
Прием горячей ванны, посещение бани и сауны. При прохождении этих процедур тело женщины подвергаются воздействию высоких температур, что вызывает расширение кровеносных сосудов и понижение артериального давления, а это в свою очередь грозит выкидышем.
Флюорография и рентген. Облучение противопоказано для беременных, потому что может вызвать патологии развития плода.
Активные виды спорта и тяжелые физические нагрузки. Любые нагрузки во время беременности должны быть умеренными, чтобы не спровоцировать обострение заболеваний, возникновение тонуса матки, преждевременного прерывания беременность и других проблем.
Стрессы. Женщине необходимо беречь себя от стрессовых ситуаций, потому что нередко это вызывает выкидыши.
Чрезмерное употребление пищи, особенно вредной, жирной и жареной, потому что что это может привести к избыточному увеличению веса женщины. А это опасно отеками, гестозом, заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, обострением хронических заболеваний и проблемами в развитии ребенка.
Заболевания. Беременной женщине рекомендуется как можно сильнее беречь себя и избегать контактов с людьми, которые болеют вирусными и инфекционными заболеваниями. Дело в том, что во время беременности иммунитет снижается, а организм испытывает сильнейший стресс и нагрузку, что делает любую инфекцию потенциально опасной для матери и ребенка, особенно это касается краснухи и ветрянки.
Контакт с агрессивной химией. Из-за агрессивных компонентов может возникнуть аллергия и другие негативные явления в организме матери, поэтому рекомендуется этого избегать. Например, не стоит делать химическую завивку или краситься агрессивными косметическими средствами.