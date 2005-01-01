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Чего следует остерегаться беременной женщине?

Беременность – это период, который полон волнений, страха и радости, ведь в организме женщины зарождается новая жизнь, за которую будущая мамочка несет ответственность. Поэтому женщине приходится менять свой образ жизни, чтобы не навредить малышу.

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Запреты во время беременности

Самым важным является первый триместр, когда происходит формирование всех органов и систем ребенка, поэтому так важно женщине беречь себя именно в этот период времени, не перегружая организм физическими нагрузками, не нервничаю, правильно питаясь и принимая комплексы витаминов, например, популярный комплекс Femibion.

Среди наиболее важных запретов можно выделить:

  • Употребление алкоголя, курение и прием наркотических средств. Из-за этих пагубных пристрастий может возникнуть преждевременное прерывание беременности или преждевременные роды, могут развиться тяжелейшие внутриутробные пороки у ребенка.
  • Прием медицинских препаратов без назначения врача, потому что многие, на первый взгляд, безобидные лекарства могут вызвать тяжелейшие нарушения у ребенка или ухудшение в состоянии женщины.
  • Прием горячей ванны, посещение бани и сауны. При прохождении этих процедур тело женщины подвергаются воздействию высоких температур, что вызывает расширение кровеносных сосудов и понижение артериального давления, а это в свою очередь грозит выкидышем.
  • Флюорография и рентген. Облучение противопоказано для беременных, потому что может вызвать патологии развития плода.
  • Активные виды спорта и тяжелые физические нагрузки. Любые нагрузки во время беременности должны быть умеренными, чтобы не спровоцировать обострение заболеваний, возникновение тонуса матки, преждевременного прерывания беременность и других проблем.
  • Стрессы. Женщине необходимо беречь себя от стрессовых ситуаций, потому что нередко это вызывает выкидыши.
  • Чрезмерное употребление пищи, особенно вредной, жирной и жареной, потому что что это может привести к избыточному увеличению веса женщины. А это опасно отеками, гестозом, заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, обострением хронических заболеваний и проблемами в развитии ребенка.
  • Заболевания. Беременной женщине рекомендуется как можно сильнее беречь себя и избегать контактов с людьми, которые болеют вирусными и инфекционными заболеваниями. Дело в том, что во время беременности иммунитет снижается, а организм испытывает сильнейший стресс и нагрузку, что делает любую инфекцию потенциально опасной для матери и ребенка, особенно это касается краснухи и ветрянки.
  • Контакт с агрессивной химией. Из-за агрессивных компонентов может возникнуть аллергия и другие негативные явления в организме матери, поэтому рекомендуется этого избегать. Например, не стоит делать химическую завивку или краситься агрессивными косметическими средствами.
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