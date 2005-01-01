Чего следует остерегаться беременной женщине?

Беременность – это период, который полон волнений, страха и радости, ведь в организме женщины зарождается новая жизнь, за которую будущая мамочка несет ответственность. Поэтому женщине приходится менять свой образ жизни, чтобы не навредить малышу.

Запреты во время беременности

Самым важным является первый триместр, когда происходит формирование всех органов и систем ребенка, поэтому так важно женщине беречь себя именно в этот период времени, не перегружая организм физическими нагрузками, не нервничаю, правильно питаясь и принимая комплексы витаминов, например, популярный комплекс Femibion.

Среди наиболее важных запретов можно выделить: