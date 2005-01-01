Преимущества онлайн казино Золото Лото

Официальный интернет-портал http://games-online.top/ популярного игрового клуба Золото Лото сегодня находится в свободном доступе для всех без исключения пользователей с украинскими IP адресами компьютерных устройств. Этому способствовало получение государственной лицензии, предоставляющей организаторам казино право:

Проводить прием реальных ставок от клиентов по ходу игровых сессий на выбранных ими электронных слотах.

Выплачивать игрокам денежные средства в качестве призовых за выигранные раунды.

Запускать турнирные состязания на деньги, любезно предоставленные спонсорами и рекламодателями.

Для получения всех перечисленных возможностей игроку необходимо выполнить всего лишь два обязательных условия. Они достаточно простые и не вызываю, как правило, каких-либо затруднений:

Наличие компьютерного устройства (в том числе мобильного гаджета), подключенного к сети интернет. Игровые автоматы запускаются в онлайн формате и не требуют проведения скачивания ПО. Подача заявки на вступление в члены международного клуба Zoloto Loto и прохождение бюрократической процедуры регистрации (требование контролирующих госорганов страны).

При этом именно отечественные игроки могут получить целый набор выгодных для их личного бюджета преференций, которыми опытные, практичные геймеры пользуются давно и весьма успешно. Вот о чем именно идет в данном случае речь.

Возможность использования национальной валюты

Практически вся текстовая информация, включая подробное техническое описание каждого электронного слота в основном производства иностранных специалистов, представлена на родном для клиентов языке, что существенно упрощает формат изучения правил игры и особенностей проведения отыгрышей призов. Но, самой выгодной опцией считается возможность использования национальной валюты, а не долларов или Евро как в других клубах. Для этого, необходимо в процессе регистрации, проводится на странице: «Золото Лото (Zoloto Loto) казино – игровые автоматы онлайн в Украине» - официального сайта клуба, указать в качестве игрового номинала гривны. Это позволит:

Исключить удержание комиссионных сборов при конвертации валют.

Проводить вывод средств на отечественные банковские терминалы без вычетов за осуществление электронных переводов.

Да и сами расчеты, например, остатка средств для продолжения игровых сессий или бюджета для участия в турнирном состязании, будут проводится гораздо проще и понятнее для игрока.

Еще одним преимуществом казино Золото Лото является наличие интернет-ресурса, полностью адаптированного для работы на мобильных гаджетах (Андроид или Айфон), имеющих беспроводной вариант подключения к сети от оператора сотовой связи. Формат сайта рассчитан на минимальное потребление трафика. Для его использования клиенту клуба необходимо указать свой никнейм и пароль от индивидуального кабинета игрока (процедура выполняется один раз при первоначальном входе и не потребуется при условии использования одного и того же IP адреса).