Україна буде співпрацювати з американським фондом, щоб випустити свою цифрову валюту

Мінціфри підписало меморандум з некомерційним фондом Stellar Development Foundation з Сан-Франциско, повідомили 4 січня в прес-службі міністерства. Основна мета угоди про співпрацю - розробка стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

- Продовжуємо працювати над створенням правового середовища для розвитку віртуальних активів в Україні. Зокрема, співпраця зі Stellar Development Foundation буде сприяти розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції в світову фінансову екосистему. Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок в розвиток інфраструктури української національної цифрової валюти. Більшість провідних країн світу розробляють власні національні цифрові валюти. Національний банк України займається розробкою і вивченням випуску національної цифрової валюти з 2017 року, - розповів заступник міністра Олександр Борняки.

На своїй сторінці в Фейсбук він зазначив, що в листопаді 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який закріплює право НБУ на випуск е-гривні.

В рамках співпраці з американським фондом Мінціфри планує підтримувати українські проекти, які спеціалізуються на віртуальних активах, а також врегулювати обіг стейблкоінов - криптовалюта з меншим курсом коливання, які прив'язані до звичайних валют, золота або нафти.

- Для нас велика честь співпрацювати з новаторами з міністерства цифрової інформації України, щоб допомогти розробити стратегію віртуальних активів і полегшити розробку національної цифрової валюти. Попереду захоплююча робота, - йдеться на сторінці Stellar Development Foundation в Фейсбук.

Stellar - платформа для валютних операцій, заснована в 2014 році, має власний вид електронної валюти. Верховна Рада на початку грудня 2020 прийняла за основу законопроект про віртуальні активи, який передбачає легалізацію обороту криптовалют.